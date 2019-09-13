«Больше, чем комбинат». Топ-10 факторов влияния одного предприятия на развитие всего региона

В Алтайском крае сегодня в большом дефиците современные, высокотехнологичные, автоматизированные предприятия, которые задают тон развитию не только отрасли, но и региону в целом. Одним из них является холдинг «Алтайлес», открывший 25 июня в Павловске деревообрабатывающий комбинат (ДОК). По инвестиционным параметрам, масштабам производства и амбициозным планам он входит в число стратегических проектов.

Накануне Дня работников лесного хозяйства, который отмечается 15 сентября, рассказываем о том, как даже один комбинат способен изменить жизнь людей, территории и всего края.

1. Инвестиционная привлекательность.

Павловский ДОК. Анна Зайкова.

Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) холдинга «Алтайлес» открылся 25 июня в Павловске. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Новое предприятие строилось около двух лет. Но здесь более важны не сроки, а то, что его появление являлось одним из ключевых пунктов стратегии развития лесного хозяйства в крае.

Павловский ДОК. Анна Зайкова.

Реализация проекта показала, что и в Алтайском крае имеется благоприятный инвестиционный климат, здесь могут рождаться с нуля предприятия, призванные определять развитие рынка на долгие годы. «Алтайлес» создал отличный пример для других инвесторов.

2. Работа и налоги.

Новый ДОК дал работу более 200 жителям Алтайского края. Причем как городским, так и сельским. Средняя зарплата на предприятии составляет сегодня около 25 тыс рублей. В дальнейшем, по словам генерального директора холдинга Ивана Ключникова, запланирован ее рост до уровня 40 тыс рублей. Ведь на предприятии в основном используется высококвалифицированный труд.

Павловский ДОК. Анна Зайкова. Павловский ДОК. Анна Зайкова.

При выходе на плановую мощность объем налоговых и страховых платежей комбината в различные бюджеты составит около 500−600 млн рублей в год.

3. Развитие социальной инфраструктуры.

«Алтайлес» запланировал активное сотрудничество с Павловским районом по развитию социальной инфраструктуры на селе. Уже сегодня всем нуждающимся работникам предприятия предоставляется жилье. Далее руководство будет рассматривать наличие детского сада, комбинат взял шефство над медицинскими и культурными учреждениями райцентра. А для сотрудников из Барнаула организована доставка до места работы транспортом.

4. Социальная ответственность.

Возведение двенадцатиквартирного дома. Анна Зайкова. Возведение двенадцатиквартирного дома. Анна Зайкова. Возведение двенадцатиквартирного дома. Анна Зайкова.

Для семей сотрудников, нуждающихся в жилье, «Алтайлес» построит в Павловске новый поселок. В нем будет 24 дома, в том числе два многоквартирных, шесть таунхаусов, а также дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 кв. метров. Рядом запланирована детская игровая площадка, несколько зон для отдыха и спорта.

В многоквартирных домах предусмотрено два вида планировок: однокомнатные квартиры площадью 44 кв метра, двухкомнатные — 54 и 55,5 кв. метра. Жилье построят из экологичного материала — клееного бруса. Его «Алтайлес» производит на своем предприятии «Содружество» в Топчихе.

5. Бережное отношение к ресурсам.

Павловский ДОК. Анна Зайкова. Павловский ДОК. Продукция. Анна Зайкова. Павловский ДОК. Производство. Анна Зайкова.

Мощность производства самых современных MDF-плит на Павловском ДОК составляет 250 тыс кубометров в год. Они сегодня нарасхват в мебельной и строительной промышленности, где рынки активно растут. При этом основой для производства плит является то, что раньше считалось отходами — низкосортная древесина, кора, щепа, опилки и пр. В общей сложности предприятию необходимо около 600 тыс. кубометров в год. Таким образом, в Павловске осуществляется глубокая и почти безотходная переработка сырья с высокой степенью технологического передела.

6. Экология.

Ежегодно «Алтайлес» высаживает тысячи гектаров новых лесов. Анна Зайкова. В Алтайском крае ленточные боры охраняют от пожаров арендаторы лесных участков. Анна Зайкова. Восстановление лесных насаждений. Анна Зайкова. Ежегодно «Алтайлес» высаживает тысячи гектаров новых лесов. Анна Зайкова.

В «Алтайлесе» подчеркивают, что правильно организованный процесс омоложения леса позволяет создавать новые зеленые участки, предотвращать лесные пожары, осуществлять эффективное управление лесным хозяйством в крае. Холдинг готов открыто показывать результаты своей работы и сотрудничать с экологами и общественными организациями. Средства, полученные от реализации новой продукции, будут направляться в том числе на создание новых лесов.

7. Высокие технологии.

Павловский ДОК. Анна Зайкова. Состав плит. Анна Зайкова.

Для того, чтобы древесина или щепа превратились сначала в волокно, а затем с использованием специальной смолы — в MDF-плиту, они проходят по цепочке сложных технологических процессов. Практически все процессы компьютеризированы, со сбором данных в единую систему.

Павловский ДОК. Производство. Анна Зайкова.

От «окорки» до прессования, но все стадии производства осуществляются на Павловском ДОК в замкнутом цикле на самом современном импортном оборудовании, которое редко где встретишь в мире. Именно поэтому здесь требуются специалисты высокой квалификации, которые сами заинтересованы в постоянном обучении.

8. Развитие инфраструктуры.

Технологический цикл построен на ДОК таким образом, что при производстве плит комбинат в значительной степени обеспечивает себя теплом и электроэнергией. Следует учитывать, что каждый час он потребляет около 5 мегаватт электроэнергии (при плановом показателе — 20). А плановое потребление природного газа — около 20 млн кубометров в год.

Павловский ДОК. Производство. Анна Зайкова.

Сегодня инфраструктурных мощностей в этой промышленной зоне явно недостаточно. И само наличие комбината с его планами роста производства подталкивает региональные министерства всерьез задуматься о развитии инфраструктуры. Для этого нужно либо инвестировать госресурсы, либо создавать льготные условия для комбината, если он самостоятельно будет решать эти проблемы.

9. Рынки сбыта и технологическая цепочка.

Павловский ДОК. Продукция. Анна Зайкова.

Появление столь мощного комбината создает уникальные предпосылки для возрождения в Алтайском крае мебельной промышленности. И таким шансом краевым властям нельзя не воспользоваться. Необходимо активно привлекать в эту сферу местных предпринимателей или производителей из других регионов страны. Создавать для них условия по оперативному предоставлению земельных участков, решать вопросы инженерных коммуникаций.

10. Кооперация с другими предприятиями.

«Мы всегда открыты для взаимодействия с другими компаниями, как в рамках возможного кластерного взаимодействия, так и по аутсорсингу», — отмечает Иван Ключников. Тема сотрудничества в первую очередь касается вопросов логистики и транспортного обеспечения. Но и другие форматы взаимодействия тоже осуществимы.