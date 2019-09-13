«Больше, чем комбинат». Топ-10 факторов влияния одного предприятия на развитие всего региона

Накануне Дня работников лесного хозяйства, который отмечается 15 сентября, рассказываем о том, как даже один комбинат способен изменить жизнь людей, территории и всего края.
1. Инвестиционная привлекательность.
Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) холдинга «Алтайлес» открылся 25 июня в Павловске. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Новое предприятие строилось около двух лет. Но здесь более важны не сроки, а то, что его появление являлось одним из ключевых пунктов стратегии развития лесного хозяйства в крае.
Реализация проекта показала, что и в Алтайском крае имеется благоприятный инвестиционный климат, здесь могут рождаться с нуля предприятия, призванные определять развитие рынка на долгие годы. «Алтайлес» создал отличный пример для других инвесторов.
2. Работа и налоги.
Новый ДОК дал работу более 200 жителям Алтайского края. Причем как городским, так и сельским. Средняя зарплата на предприятии составляет сегодня около 25 тыс рублей. В дальнейшем, по словам генерального директора холдинга Ивана Ключникова, запланирован ее рост до уровня 40 тыс рублей. Ведь на предприятии в основном используется высококвалифицированный труд.
При выходе на плановую мощность объем налоговых и страховых платежей комбината в различные бюджеты составит около 500−600 млн рублей в год.
3. Развитие социальной инфраструктуры.
«Алтайлес» запланировал активное сотрудничество с Павловским районом по развитию социальной инфраструктуры на селе. Уже сегодня всем нуждающимся работникам предприятия предоставляется жилье. Далее руководство будет рассматривать наличие детского сада, комбинат взял шефство над медицинскими и культурными учреждениями райцентра. А для сотрудников из Барнаула организована доставка до места работы транспортом.
4. Социальная ответственность.
Для семей сотрудников, нуждающихся в жилье, «Алтайлес» построит в Павловске новый поселок. В нем будет 24 дома, в том числе два многоквартирных, шесть таунхаусов, а также дома по индивидуальным проектам площадью 100−200 кв. метров. Рядом запланирована детская игровая площадка, несколько зон для отдыха и спорта.
В многоквартирных домах предусмотрено два вида планировок: однокомнатные квартиры площадью 44 кв метра, двухкомнатные — 54 и 55,5 кв. метра. Жилье построят из экологичного материала — клееного бруса. Его «Алтайлес» производит на своем предприятии «Содружество» в Топчихе.
5. Бережное отношение к ресурсам.
Мощность производства самых современных MDF-плит на Павловском ДОК составляет 250 тыс кубометров в год. Они сегодня нарасхват в мебельной и строительной промышленности, где рынки активно растут. При этом основой для производства плит является то, что раньше считалось отходами — низкосортная древесина, кора, щепа, опилки и пр. В общей сложности предприятию необходимо около 600 тыс. кубометров в год. Таким образом, в Павловске осуществляется глубокая и почти безотходная переработка сырья с высокой степенью технологического передела.
6. Экология.
В «Алтайлесе» подчеркивают, что правильно организованный процесс омоложения леса позволяет создавать новые зеленые участки, предотвращать лесные пожары, осуществлять эффективное управление лесным хозяйством в крае. Холдинг готов открыто показывать результаты своей работы и сотрудничать с экологами и общественными организациями. Средства, полученные от реализации новой продукции, будут направляться в том числе на создание новых лесов.
7. Высокие технологии.
Для того, чтобы древесина или щепа превратились сначала в волокно, а затем с использованием специальной смолы — в MDF-плиту, они проходят по цепочке сложных технологических процессов. Практически все процессы компьютеризированы, со сбором данных в единую систему.
От «окорки» до прессования, но все стадии производства осуществляются на Павловском ДОК в замкнутом цикле на самом современном импортном оборудовании, которое редко где встретишь в мире. Именно поэтому здесь требуются специалисты высокой квалификации, которые сами заинтересованы в постоянном обучении.
8. Развитие инфраструктуры.
Технологический цикл построен на ДОК таким образом, что при производстве плит комбинат в значительной степени обеспечивает себя теплом и электроэнергией. Следует учитывать, что каждый час он потребляет около 5 мегаватт электроэнергии (при плановом показателе — 20). А плановое потребление природного газа — около 20 млн кубометров в год.
Сегодня инфраструктурных мощностей в этой промышленной зоне явно недостаточно. И само наличие комбината с его планами роста производства подталкивает региональные министерства всерьез задуматься о развитии инфраструктуры. Для этого нужно либо инвестировать госресурсы, либо создавать льготные условия для комбината, если он самостоятельно будет решать эти проблемы.
9. Рынки сбыта и технологическая цепочка.
Появление столь мощного комбината создает уникальные предпосылки для возрождения в Алтайском крае мебельной промышленности. И таким шансом краевым властям нельзя не воспользоваться. Необходимо активно привлекать в эту сферу местных предпринимателей или производителей из других регионов страны. Создавать для них условия по оперативному предоставлению земельных участков, решать вопросы инженерных коммуникаций.
10. Кооперация с другими предприятиями.
«Мы всегда открыты для взаимодействия с другими компаниями, как в рамках возможного кластерного взаимодействия, так и по аутсорсингу», — отмечает Иван Ключников. Тема сотрудничества в первую очередь касается вопросов логистики и транспортного обеспечения. Но и другие форматы взаимодействия тоже осуществимы.