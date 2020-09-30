Больше чем вложения. Зачем предпринимательница из Камня-на-Оби инвестировала в социальный бизнес

Руководитель медицинского центра «Жива» из Камня-на-Оби Ирина Грибковская предоставила инвестиционный заем барнаульской компании « Лавка добра ». Это социальный бизнес, который помогает зарабатывать людям с ограничениями по зрению и слуху, а также семьям, воспитывающим детей с аутизмом.

Благодаря инвестициям владельцы «Лавки добра» смогли увеличить оборотные средства и открыть новую точку продаж. А инвестор получила работающий капитал и теперь ожидает возврата средств с небольшой прибылью.

Ирина Грибковская Фото предоставлено организатором

Ирина Грибковская сама социальный предприниматель, поэтому понимает все нюансы подобного бизнеса и трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. «Я открыла свое дело в 2011 году, за это время прошла большой путь и многое преодолела», — говорит Грибковская. По ее словам, огромную поддержку ей оказали краевые власти в лице Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства (ЦИСС).

Они предоставили консультационную, образовательную и финансовую поддержку — Ирина Грибковская проходила различные программы обучения по ведению бизнеса, получила содействие в продвижении проекта, а в 2018 году выиграла грант губернатора Алтайского края.

Теперь ее дело работает стабильно, у нее два медицинских центра — в Баево и Камне-на-Оби. Поэтому предпринимательница решила инвестировать в другие социальные проекты.

Ирина Грибковская,

социальный инвестор , предприниматель:

— Для меня важно, что это не благотворительность. Там деньги отдал и забыл — этим мы с мужем тоже занимаемся. Здесь же речь идет об инвестициях, для меня это означает партнерство. Мы адресно помогаем хорошим людям зарабатывать больше, наши деньги приносят пользу обществу, а потом возвращаются к нам с небольшим процентом.

Ирине Грибковской очень понравился проект Николая и Инны Алексеевых «Лавка добра». Она оценила их профессионализм и человеческие качества — ведь они создали не просто бизнес, а дело, которое помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. В «Лавке добра» продаются вещи, сделанные их руками, — керамика, авоськи, картины.

Инвестиционный подиум. Фото предоставлено организатором.

Об этом проекте Грибковская узнала благодаря Инвестиционному подиуму для социальных предпринимателей Алтайского края — это мероприятие, которое проводит Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП. Впервые оно состоялось в декабре 2019 года, там специально для инвесторов представили 10 проектов социального бизнеса Алтайского края.

Уже в январе 2020 года «Лавка добра» получила инвестиции. По словам Николая Алексеева, деньги были потрачены на открытие павильона в аэропорту Толмачево в Новосибирске и на оборотные средства.

Николай Алексеев,

сооснователь компании «Лавка добра»:

— Благодаря инвестициям мы смогли значительно расширить ассортимент нашей продукции. Нам удалось сразу закупить большой объем керамических изделий у семей, которые воспитывают детей с аутизмом. А также более двух десятков картин, которые рисуют слабослышащие люди. Кроме того, для керамики мы заказали красивую подарочную упаковку, помогающую сохранить изделие в целости. Ведь зачастую ее покупают как сувенир в подарок для близких и везут в другие города.

По словам Алексеева, все это помогло увеличить продажи в торговых точках «Лавки добра» на две трети в начале года, до наступления карантина. Пандемия внесла коррективы в деятельность предприятия, однако, несмотря на трудности, оно справляется со всеми обязательствами.

Инвестиционный подиум. Фото предоставлено организатором.

Сумму инвестиций Ирина Грибковская не раскрывает. По ее словам, согласно условиям договора, «Лавка добра» обязалась вернуть ее средства в полном объеме и небольшой процент в конце 2020 года.

Ирина Грибковская,

социальный инвестор , предприниматель:

— Нам с мужем было очень приятно помочь этим людям. Когда мы пришли в «Лавку добра» и увидели керамические сувениры, то не могли от них оторваться — они такие замечательные. Важно то, что создатели этого проекта и те, кто делает сувениры, не просят безвозмездную помощь — они хотят зарабатывать на жизнь своим трудом. Это вызывает большое уважение.

Николай Алексеев говорит, что они с супругой Инной от всей души благодарны Ирине Грибковской за инвестиции. «Мы понимаем, что она нам помогла в первую очередь потому, что сама очень добрый человек, и мы искренне рады с ней сотрудничать», — сказал он.

Инвестиционный подиум состоится снова

15 октября в Алтайском крае пройдет II Инвестиционный подиум, на котором предприниматели, развивающие социальный бизнес, представят свои проекты, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в развитие.

Для участия в нем организаторы отобрали 12 наиболее интересных и перспективных бизнес-инициатив из сферы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, укрепления семьи, поддержки материнства и детства, социальной адаптации. Прочитать о них подробнее можно на сайте инвестподиум.мойбизнес22.рф

На подиуме социальные предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам, состоится живое общение сторон, эксперты дадут рекомендации для развития бизнеса. Площадка прекрасно подходит для того, чтобы начать диалог о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Инвестиционный подиум. Фото предоставлено организатором.

Сейчас ЦИСС ведет работу по привлечению инвесторов и выявлению их инвестиционных возможностей. Инвесторами могут выступить как организации, так и частные лица. Каждый может внести вклад в развитие социального предпринимательства с помощью разных форм инвестирования.

В их числе финансирование, немонетарное сотрудничество, наставничество, содействие в продвижении проекта и другое. Кто-то найдет для своей компании готовое решение проекта корпоративной социальной ответственности.

В 2019 году по итогам подиума из 10 представленных проектов четыре получили инвестиционное предложение.

«В мире растет интерес к социальным инвестициям»

Ольга Власова,

руководитель Центра инноваций социальной сферы «Алтайского фонда МСП»:

— Идеи социального предпринимательства — «доброго бизнеса» — постепенно завоевывают популярность, и в ближайшей перспективе социальный бизнес будет все существеннее влиять на процессы в экономике и социальной сфере.

Фото Алтайский Фонд МСП

Социальные предприниматели сталкиваются с теми же задачами, что и любой бизнес, — поиск ресурсов, каналов сбыта, потребность в развитии и масштабировании проекта. И в этом процессе важно найти единомышленников и партнеров, которые бы разделяли их ценности и также хотели решить ту или иную социальную проблему.

В мире растет интерес к социальным инвестициям — инвестициям, нацеленным на позитивный социальный результат. Это говорит о готовности некоторой части нашего общества и бизнеса принимать активное участие в развитии социальных сервисов, вовлекаться в перемены, становиться драйвером социальных преобразований.

Социальное инвестирование — это больше чем вложения. Программы поддержки социальных инициатив есть у ряда крупных компаний. Социальные предприятия интересны и для малых, и для средних инвесторов, поскольку в социальном предпринимательстве чаще всего развиваются проекты с невысокой капиталоемкостью.

Наша задача — организация площадки для взаимодействия инвесторов и социальных предпринимателей, популяризация социально ответственного инвестирования. Инвестиционный подиум — один из механизмов. Приглашаем тех, кому интересна тема социального инвестирования.

Контакты

По вопросам сотрудничества и участия в Инвестиционном подиуме в качестве инвестора обращайтесь в Центр инноваций социальной сферы по телефонам:

8−800−222−83−22 ( доб. 207),

доб. 207), (3852) 57−32−66 ( доб. 207).

Сайт мероприятия: инвестподиум.мойбизнес22.рф