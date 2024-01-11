Больше детей и площадей. О грядущих планах в здравоохранении Алтайского края рассказал минздрав

Акцент на материнство
Задачи минздрава в новом году будут направлены, прежде всего, на охрану семьи. Дмитрий Попов заявил, что в этом году следует сделать акцент на ценности материнства.
В первую очередь запланированы регулярные медицинские осмотры для будущих родителей в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Минздрав собирается усилить работу женских консультаций, роддомов и других поликлинических подразделений, работающих с мамами.
«Однозначно все женские консультации и центры медико-социальной и медико-психологической помощи будут реализовываться во всех центральных районных больницах. Это необходимо для того, чтобы помочь мамам малышей и женщинам, планирующим материнство», - заявил Дмитрий Попов.
Также в минздраве планируют продолжить развивать технологию экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Алтайский край – один из немногих регионов России, где дорогостоящая процедура ЭКО проводится за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На 2024 год запланировано более 1,2 тыс. процедур.
«Это значительный вклад в демографическую политику регионов», - отметил глава минздрава.
Доступная помощь
«Темпы, набранные нами в прошлые годы, сохранятся и даже станут интенсивнее», - заявил Дмитрий Попов на вопрос о строительстве новых объектов.
В 2024 году запланировано строительство 28 объектов в сельских районах – это фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. По словам главы минздрава, сейчас будущие медучреждения проектируются, а земельные участки под них уже выделены муниципалитетами.
По словам министра, на реализацию одного пункта потребуется в среднем три-четыре месяца, включая строительство и получение разрешительных документов. Уже осенью планируется открыть большую часть медучреждений.
Продолжится строительство крупных поликлиник, которые начали возводить в 2023 году. В их числе поликлиника БСМП №2, а также медучреждения в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах. Дополнительно должно закончиться проектирование двух медучреждений – это взрослая поликлиника №9 в Барнауле и ЦРБ в Мамонтовском районе.
«В рамках программы модернизации первичного звена в ближайшие несколько лет, включая 2024-й, запланировано строительство порядка 60 объектов разной мощности, взамен аварийных зданий, и в тех районах, где нет медучреждений. Строительство будет проведено за счет средств федерального и краевого бюджета», - заявил Дмитрий Попов.
Также по программе модернизации проведут капитальные ремонты медучреждений края. Всего за пять лет были отремонтированы порядка 800 объектов здравоохранения. Это и подготовка помещений для монтажа нового оборудования, и ремонты приема диагностических подразделений и фельдшерско-акушерских пунктов.
Кадровая политика
Но, конечно, новые больницы будут бессмысленны без медицинского персонала. По словам Дмитрия Попова, за 2023 год можно наблюдать небольшой прирост - порядка 200 врачей. В первую очередь, это базовые специалисты: терапевты и педиатры. Кроме этого удалось замедлить убыль среднего медицинского персонала.
«Задача 2024 года – удержать эти кадры и добиться притока среднего медперсонала», - заявил глава минздрава. Для этого в Алтайском крае собираются поднять заработную плату медработникам, а также поддерживать их на краевом и федеральном уровне.
Дополнительно для утоления "кадрового голода" в 2023 году впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».
Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета выделено 11,5 млн. рублей.
Все в цифру
С 1 января 2024 года все больницы России, в том числе Алтайского края, перейдут на электронный документооборот. У каждого пациента появится электронная медицинская карта, в которой будет содержаться вся информация об его здоровье: наблюдения у специалистов, рекомендации врачей, результаты анализов, ранее поставленные диагнозы и прочие данные.
«Например, жителя сельского района с инфарктом миокарда госпитализировали в краевой кардиологический центр в Барнауле. И центр может спокойно посмотреть все данные о пациенте из его электронной амбулаторной карты: когда он в последний раз проходил диспансеризацию, когда и с чем обращался к врачу, чем болел раньше», - объяснил Дмитрий Попов.
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