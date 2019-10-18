Больше миллиона кредитных историй россиян попали в открытый доступ

Кредитные истории более миллиона жителей России оказались в открытом доступе. В базе данных можно было найти личные данные заемщиков, сообщают «Известия».

В интернете данные находились как минимум с конца августа. Впервые их обнаружил 10 октября независимый исследователь в области кибербезопасности Боб Дяченко, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, об этой проблеме он сообщил в Бюро кредитных историй. После этого база была закрыта.

Эксперт сообщил, что специализированные поисковики проиндексировали базу данных еще 28 августа. Оказавшаяся в Сети информация могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы, предполагает издание.

В базе были указаны паспортные данные граждан, адреса регистрации и фактического места жительства, информация о сумме кредитов и номера телефонов.

Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык сообщил о начале проверки.

Напомним, ранее о новых утечках личной информации клиентов заявил Сбербанк. Служба безопасности банка совместно с правоохранительными органами обнаружила, что сотрудник, причастный к уже известной утечке данных 200 клиентов, совершил еще одно преступление.