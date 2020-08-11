Больше не секрет: популярный ведущий Первого канала тайно женился

Телеведущий долгое время считался одним из завидных холостяков на российском телевидении. На днях он попрощался с этим статусом и обменялся клятвами верности с девушкой по имени Анна. Об этом Тимур сообщил фотографией с избранницей в своем аккаунте в Instagram, лаконично подписав: «Муж и жена».

Пара зарегистрировала отношения во дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. О церемонии заранее никому не сообщили, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов.

Новость о свадьбе удивила фолловеров Тимура и стала весьма неожиданной, так как ранее на его странице не появлялись снимки с возлюбленной. Однако в комментариях под фото с новоиспеченной женой написали огромное количество поздравлений и добрых пожеланий.