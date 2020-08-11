Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Больше не секрет: популярный ведущий Первого канала тайно женился

Известный ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьев тайно женился. Его избранницей стала эффектная блондинка.

Тимур Соловьев с женой Анной.
Тимур Соловьев с женой Анной.
instagram.com/timursolovyev

Телеведущий долгое время считался одним из завидных холостяков на российском телевидении. На днях он попрощался с этим статусом и обменялся клятвами верности с девушкой по имени Анна. Об этом Тимур сообщил фотографией с избранницей в своем аккаунте в Instagram, лаконично подписав: «Муж и жена».

Пара зарегистрировала отношения во дворце бракосочетания Barvikha Luxury Village. О церемонии заранее никому не сообщили, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов.

Новость о свадьбе удивила фолловеров Тимура и стала весьма неожиданной, так как ранее на его странице не появлялись снимки с возлюбленной. Однако в комментариях под фото с новоиспеченной женой написали огромное количество поздравлений и добрых пожеланий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость