Больше никакой воды на дороге: в Барнауле ремонтируют улицу Мамонтова

В Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводят ремонт участка улицы Мамонтова. Ранее там наблюдался застой воды. Рассказываем, что именно сделают специалисты, чтобы исправить эту ситуацию и улучшить качество дороги.

Ремонт улицы Мамонтова очень важен для города. Эта магистраль связывает центральную часть краевой столицы с нагорной. По улице проходит большое количество транзитного транспорта, автобусы.

Иван Гармат,

заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Улица с весьма напряженным движением и стесненной жилой застройкой. Поэтому интенсивность нагрузки на дорожную одежду крайне высока именно на этом участке.

В Барнауле ремонтируют улицу Мамонтова Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Протяженность участка, на котором проводят работы, — более 1200 метров. Дорогу ремонтируют от здания № 141 по улице Мамонтова до проезда Канатного. Работы выполняют специалисты подрядной и субподрядной организаций ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» и ООО «Алтайдорстрой»

В частности, дорожникам предстоит исправление продольных и поперечных профилей дороги, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также запланированы мероприятия по водоотведению.

Иван Гармат,

заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Ни для кого не секрет, что вопрос обустройства улицы Мамонтова в первую очередь связан с напряженной ситуацией как с поверхностными стоками, так и с высоким уровнем грунтовых вод. Именно для этого будут применяться водопропускные трубы.

Константин Моисеев, главный инженер компании «Алтайдорстрой», также признал, что на улице Мамонтова есть несколько участков, на которых бывает застой воды. Для ее отвода дорожники поднимут уровень дороги, чтобы обеспечить естественный уклон.

В Барнауле ремонтируют улицу Мамонтова Источник: пресс-центр администрации города Барнаула.

Кроме того, на участке проведут работы по установке бортового камня и поребрика, устройству покрытия тротуаров, укладке тактильных плит, укреплению обочин щебнем, демонтажу и установке дорожных знаков, нанесению разметки проезжей части. В настоящий момент в работе задействованы 10 единиц техники и бригада из 6 человек. На работы выделили около 19 млн рублей.

Для быстрого и качественного устройства асфальтобетонного покрытия проезжую часть полностью перекрыли до 27 августа. Речь идет об участке от дома № 299 по улице Мамонтова до улицы Фомина. Автомобилисты могут объезжать это место по другим параллельным улицам.

Отметим, что в 2019 году на территории Барнаула в рамках нацпроекта проводят работы на 33 объектах. Уже ввели в эксплуатацию 11 объектов, 9 готовят к сдаче, а на остальных 13 работы продолжаются. Общий процент выполнения на сегодняшний день составляет 67%. Иван Гармат отметил, что на многих участках работы идут с опережением, опасений по исполнению нет. Грубых технических нарушений при производстве работ также не наблюдается.