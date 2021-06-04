4 июня
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Жизнь

Больше полумиллиона рублей выделят из бюджета на пиар алтайских санаториев в Instagram

«Алтайтурцентр» провели тендер на поиск блогеров, которые будут раскручивать в Instagram здравницы Алтайского края. На эти цели из краевого бюджета выделили 647 тысяч рублей.

Санаторий в Белокурихе.
Санаторий в Белокурихе.
@belokurikha_sibir_san

Закупка на оказание услуг прошла в конце мая. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель, интернет-маркетолог Артем Сошников, пишет «Банкфакс».

Он должен будет создать страницу санаторного-курортного комплекса Алтайского края в Instagram и заняться ее продвижением, а также развитием соответствующего сайта, на котором можно будет найти всю информацию о санаториях региона.

«Согласно техзаданию, блогеру нужно привлечь не менее 400 подписчиков, а впоследствии удвоить их число. Охват страницы должен быть на уровне 100 тысяч пользователей, показы постов — 120 тысяч, сториз — 100 тысяч. „Выработка“ по лайкам — 6 тысяч. Также в обязанности подрядчика входит создание медиаплана на 120 дней, который согласовывается с заказчиком. В неделю необходимо делать шесть постов и восемь сториз. Создание контента и его оформление также лежит на плечах исполнителя», — сообщили в СМИ.

Помимо этого, автор страницы в Instagram должен будет устраивать различные рекламные кампании, проводить конкурсы, сотрудничать с другими тревел-блогерами.

Весь объем работы должен быть выполнен до 21 декабря 2021 года.

Страница в Instagram, пиарящая все здравницы Алтайского края, должна создать им позитивный имидж и увеличить турпоток в регион.

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