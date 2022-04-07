Больше тысячи рисунков о героизме российских солдат поступило на конкурс «Zащитникам Отечества»

До 15 апреля у всех желающих ещё есть возможность отправить свою работу и поучаствовать в конкурсе.

Напомним, конкурс рисунков «Zащитникам Отечества» был объявлен в Барнауле 22 марта. Его инициатором стал комитет по образованию и Барнаульское местное отделение партии «Единая Россия». На сегодняшний день в оргкомитет конкурса поступило порядка 1300 работ от учащихся 100 образовательных учреждений. Наиболее активно принимают участие детские сады — 73 учреждения, также работы прислали учащиеся 27 школ Барнаула. Среди районов города самые активные -Ленинский и Индустриальный.

Организаторы планируют таким образом поддержать боевой дух военнослужащих, участвующих в спецоперации в Украине.

«Этот конкурс отхватывает школьников разных возрастов. Уже сегодня в образовательные учреждения ребята принесли свыше тысячи работ, — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы, депутат фракции „Единая Россия“ Марина Понкрашёва. — Мы отметили сколько любви, теплоты и, самое главное, понимания вложили ребята в свои рисунки».

Организаторы также отметили, что конкурс объединил творческий и патриотический порыв людей разных поколений — многие работы являются результатом совместного творчества детей и родителей.

Как рассказала директор Центра детского творчества № 2 города Барнаула Светлана Панова, приём заявок не обошелся без трогательных историй. Воспитанник одного из детских садов города во время приёма работ заболел и не смог отдать свой рисунок вместе со всеми. Уже после того, как работы были доставлены членам жюри, в Центр творчества в посёлке Южный приехала семья мальчика и попросила включить юного патриота в состав участников конкурса. Конечно, его работа была принята.

Организаторы напоминают, что до 15 апреля все желающие могут присоединиться к творческому конкурсу «Zащитникам Отечества». Для этого нужно принести рисунок в свои образовательные организации или в Центр детского творчества № 2 (посёлок Южный, ул. Чайковского, 31). Работы будут оцениваться по возрастным категориям: с 4 до 8 лет, с 9 до 13 лет, с 14 до 18 лет (включительно).

По условиям конкурса рисунки могут быть выполнены в любой технике на ватмане, картоне или холсте в формате не меньше А4 (210×290) и не больше А3 (420×580).

Результаты конкурса станут известны 25 апреля. Победители получат ценные призы от партии «Единая Россия»: телевизоры, смарт-часы, умные колонки и планшетные компьютеры и т.д.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте barnaul.org