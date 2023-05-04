4 мая
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Жизнь

Больше трети офисных работников хотят уйти на завод

Больше трети офисных служащих не против сменить профессию и уйти на завод. Такие результаты опроса получил сервис «Зарплата.ру», сообщают РИА Новости.

Нефтеперерабатывающий завод.
Нефтеперерабатывающий завод.
пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

В исследовании приняло участие более 2,2 тыс. россиян в возрасте 25−55 лет. Из них 34% работников, занятых интеллектуальным трудом, готовы перейти в рабочие профессии. Однако поменять место работы они хотят только в случае непредвиденных обстоятельств, например, увольнения.

Еще 15% безоговорочно могут перейти на рабочие специальности. При этом столько же россиян категорически не готовы к такой карьере.

Наиболее офисных служащих привлекают профессии кондитера, пекаря, повара, швеи, строителя, водителя. А вот нежелательными оказались профессии монтажника, столяра, механика и каменщика.

Россияне считают оптимальной зарплатой в новой профессии 150−200 тыс. рублей. Помимо высокой оплаты работников мотивирует более стабильное положение, занятие любимым делом и желание помочь трудом своей стране.

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