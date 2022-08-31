Цифровизация позволяет управлять более сложными энергосистемами, способствуя развитию широкого спектра новых технологий, в том числе распределенной генерации. О преимуществах «цифры» и том, как алтайская энергетика смотрит на нововведения — в нашем материале.

Что цифровизация дает энергетике

По плану министерства энергетики Российской Федерации, благодаря цифровизации к 2024 году на 5% снизится продолжительность перерывов электроснабжения и средней частоты технологических нарушений. Также на 20% снизится аварийность на объектах электроэнергетики.

Все эти изменения происходят прежде всего с привлечением в отрасль умных систем и устройств. Крупные федеральные игроки долгое время работают с системами цифровых подстанций и «Умными сетями» — они снижают расход и потерю электричества и снижают количество аварий.

Для бесперебойной онлайн-работы компании создают высокопроизводительные рабочие места, которые обеспечивают рост производительности труда.

Процесс создания нового рабочего пространства кажется простым, если он проходит в локальной компании. Но когда быстрый и качественный переход на новую систему требуется в целом региональном подразделении — возникает множество проблем, теряется драгоценное время. Эти неприятности помогает решить сотрудничество с IT-компаниями, которые берут на себя преобразование IT-инфраструктуры и организацию удаленных рабочих мест.

Так, после покупки регионального филиала крупной сетевой компанией, бизнесу «на местах» потребовалось «перестраиваться», чтобы соответствовать требованиям нового собственника. Большая часть оборудования не позволяла реализовать проект, средства защиты информации не дотягивали до уровня компании. Казалось бы, процесс должен был затянуться на месяцы, а то и годы.

IT-компания CORTEL организовала удаленный доступ для 230 сотрудников всего за четыре дня. Сделала она это на базе выделенной инфраструктуры CORTEL Private Cloud для работы виртуальных рабочих мест VDI. Все это — с учетом требований безопасности и внутренних стандартов крупной федеральной энергетической компании.

Как IT повышает эффективность энергетической отрасли. Фото предоставлено Cortel ( Кортэл).

Помимо быстрого перехода при объединении и пятикратного сокращения затрат на организацию рабочих мест, компания получила рост производительности труда за счет доступа к корпоративным приложениям с любого устройства. Сократилось и время загрузки рабочих мест до 20 раз.

Так опыт филиала в Сибири показал, что выгодно не модернизировать и эксплуатировать оборудование самостоятельно, а переходить на сервисную модель и получать IT-инфраструктуру от поставщика услуг.

К такому же выводу пришла одна из энергетических компаний Новосибирска

Ранее вся ИТ-инфраструктура компании базировалась в собственных дата-центрах. Растущие затраты снижали эффективность их использования.

При переносе критичных информационных систем в CORTEL HYBRID CLOUD заказчик получил ощутимые Бизнес-результаты:

В четыре раза сократилось время разработки собственных бизнес-приложений.





100% клиентов стали пользоваться онлайн-сервисом компании за счёт цифровой трансформации.





59% составила выгода сервисной модели , в сравнении с модернизацией собственных ЦОД — показал расчёт ТСО до начала проекта перехода к гибридной облачной архитектуре.





в сравнении с модернизацией собственных ЦОД — показал расчёт ТСО до начала проекта перехода к гибридной облачной архитектуре. 99,982% в год составила доступность сервисов на новой архитектуре Hybrid Cloud. До перехода показатель составлял 96,15%.

Как IT повышает эффективность энергетической отрасли. Фото предоставлено Cortel ( Кортэл).

Директор по ИТ в энергетической компании Новосибирска дал интервью о цифровизации в секторе бытовых компаний.

— Сегодня в России отводится большая роль цифровизации экономики. Как обстоят дела в секторе бытовых компаний и какие цифровые инициативы запланированы в ближайшее время и ближайшие годы? Как эти инициативы могут отразиться на ваших потребителях?

Директор по ИТ: С 2018 мы плотно занимаемся цифровой трансформацией нашего бизнеса и переводим его в цифровой формат. Основная цель — перевод клиентов в онлайн. Этому поспособствовала и ускорила процесс пандемия 2020−2021 года. И, начиная с момента пандемии, мы единственная компания в России, которая полностью закрыла все фронт-офисы, но продолжила оказывать услуги в режиме онлайн. Ни один клиент не потерял ни одну услугу.

Планы на будущее следующие: повысить требования к нашим сервисам. Если раньше клиенты приходили с 8.00 до 20.00, и в остальное время наши сервисы могли быть недоступны, то на сегодняшний день мы уже не можем себе это позволить. Поэтому следующий шаг — улучшение качества оказываемых услуг и обеспечение круглосуточной доступности.

— Какой экономический эффект уже ощутим , или прогнозируется в будущем от цифровизации в компании?

Директор по ИТ: Наша компания в открытом виде предоставляет итоги работы ежегодно. Информация не является секретной и выложена в открытом доступе. И вы можете проследить, что год от года показатели только увеличиваются. Компания ежегодно занимает первое место среди гарантирующих поставщиков. Несмотря на пандемию и наличие кадрового кризиса, мы не только достигли планируемых показателей, но и перевыполнили план.

— Подскажите , пожалуйста , насколько , по вашему мнению , сейчас развит рынок профессиональных ИТ-услуг? Как это влияет на цифровое будущее сбытовых компаний?

Директор по ИТ: На рынке присутствует достаточно больше количество компаний, при этом мы столкнулись со следующей проблемой — компании не могут выделить ресурсы для выполнения каких-либо работ. То есть, при заключении договоров в режиме Time & Material или, иначе говоря, оплата за фактически оказанные услуги, мы размещаем нужную нам услугу на рынке, и компания не может нам выделить свободные ресурсы.

Основная проблема — если не резервировать какого-либо специалиста заранее, не гарантировать его загруженность, то возникают проблемы с получением ресурсов. Это присутствует практически во всех компаниях. То есть ощущается острая нехватка именно человеческих, квалифицированных кадров.

— Сегодня многие переходят к сервисной модели. По мнению Accenture, бизнес , который использует облачные сервисы как часть стратегии , имеет больше преимуществ , чем классические организации. Нацелена ли ваша стратегия на переход к сервисной модели?

Директор по ИТ: Как я уже говорил ранее, мы активно используем сервисную модель — многие услуги мы получаем как сервис: IааS, SааS и так далее, в том числе используем и иные аутсорсинговые компании как часть бизнес подразделений.

Как IT повышает эффективность энергетической отрасли. Фото предоставлено Cortel ( Кортэл).

— Расскажите о вашем опыте перехода в облако? Какие предпосылки толкнули к сервисной модели и какие преимущества получил бизнес от ее реализации?

Директор по ИТ: Главные предпосылки связаны с тем, что одномоментно сосредоточиться на всех направлениях невозможно. Специалисты должны заниматься тем, в чем они являются экспертами. Например, у нас есть подрядчики по аутсорсинговому контакт-центру, большое количество которых одномоментно нам не нужно, но в пике они могут обеспечить нужную производительность. Соответственно, нет необходимости нанимать в штат 200 телефонных операторов, и мы их используем по необходимости.

У поставщиков услуг грамотно выстроены бизнес-процессы, они предоставляют оговоренные сервисы, и у нас остается достаточно времени сосредоточиться на своем собственном бизнесе.

При этом, многие предполагают, что использовать сервисную модель значительно дороже, чем держать собственных специалистов. Это не всегда так, и, как показывает наш опыт — всегда не так. При правильном подходе, аутсорсинг оправдывает себя на 100%.

— Как именно такой подход влияет на стоимость владения сервисом , как это отражается на ИТ-подразделениях компании и на основных бизнес-процессах.

Директор по ИТ: Сервисная модель позволяет получать именно столько, сколько необходимо компании ресурсов в текущий момент времени. И речь не только об ИТ, но и об остальных услугах. Поэтому в горизонте планирования 3 и 5 лет, мы, оценивали стоимость реконструкции и модернизации собственных дата-центров — и сервисная модель показала себя наиболее эффективной. К тому же, мы снимаем риски, связанные с непредвиденной ситуацией, когда потребуется масштабировать ресурсы, их менять и поддерживать в работоспособном состоянии. В других наших бизнес подразделениях аналогичная ситуация — потребляют ровно столько услуг, сколько необходимо в текущий момент времени.

Как происходит цифровизация энергетики на Алтае

Во время пандемии цифровизация стала стремительнее, чем когда-либо. Представители двух крупнейших энергетических компаний региона рассказали об эффективности нововведений в своих организациях.

Максим Переверзев,

заместитель генерального директора АО «СК Алтайкрайэнерго» по перспективному развитию и инвестициям:

Максим Переверзев. Фото предоставлено Cortel. — Чтобы в режиме реального времени отслеживать работу всех структур компании и своевременно реагировать на малейшие отклонения от нормативов, в 2019 году мы ввели в работу Цифровую интерактивную аналитическую систему (ЦИАС). Это геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных, которая помогает делать выборку по любому населенному пункту, филиалу либо энергообъекту и сравнивать их. Система работает с внушительным потоком пользователей — 11,7 тыс. юридических и 326,7 тыс. физических лиц в 81 населенном пункте Алтайского края. Благодаря этому удалось повысить эффективность работы в 7,5 раз и увеличить количество обрабатываемых объектов за единицу времени, сократить затраты на ГСМ, спецтехнику и рабочий персонал, снизить риски для угрозы жизни при работе с объектами энергетики и снизить количество технологических нарушений. А значит — обеспечить гарантированную поставку электроэнергии жителям региона и бизнесу.

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Валерий Нагорнов. Фото предоставлено Cortel. — Наиболее популярным среди наших дистанционных сервисов для абонентов является «Личный кабинет клиента» (ЛКК), с помощью которого наши потребители могут передать показания прибора учета, оплатить счета за электроэнергию, перейти с бумажной на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, задать вопрос специалисту и др. Помимо ЛКК у нас внедрены онлайн-сервисы по приему показаний и оплат от населения на корпоративном сайте по номеру лицевого счета, система голосового самообслуживания (IVR), также клиентам предприятий ЖКХ в рамках агентских договоров предоставлена возможность оплачивать на сайте «Алтайэнергосбыта» ЖК-услуги. Что касается сложностей, то в нашем секторе проблематичным является сам переход потребителей на современные варианты взаимодействия с компанией. Учитывая, что подавляющая часть наших клиентов сосредоточена в сельской местности, где проживают в основном люди пожилого возраста, процесс перехода занимает довольно длительное время.

Как IT повышает эффективность энергетической отрасли. Фото предоставлено Cortel ( Кортэл).

Неизбежное будущее

По прогнозу IDC Russia, на российском рынке ИТ-услуг наибольшим спросом будут пользоваться облачные сервисы, IOT, искусственный интеллект и большие данные. Объем отечественного рынка по итогам 2020 года увеличился на 14,2%.

Прогноз уже сбывается. Это подтверждает доклад Института стратегических исследований и экономики знаний ВШЭ. Согласно ему, основными цифровыми технологиями 2021 года стали облачные сервисы и технологии больших данных. А глобальные расходы на цифровые технологии последние 10 лет росли ежегодно на 10−15%, в России — в среднем на 17,3%.

Компании, применяющие облачные сервисы в качестве стратегии цифровой трансформации, получают кратно больше преимуществ, в отличие от компаний с классическим подходом.

Бизнес, который имеет стратегическое видение преимуществ сервисной модели, чаще внедряют инновации. Это снижает расходы, позволяет в два раза быстрее привлекать клиентов и опережать конкурентов.

Благодаря вышеперечисленному, это делает их более устойчивыми к нестабильности рынка, обеспечивает более быстрый вывод продуктов на рынок, помогает снизить стоимость ошибок и ущерба, упростить подключение партнеров и клиентов.