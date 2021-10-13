Больше выходных. Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

1 На сколько больше выходных будет в ноябре?

Выходные, приуроченные к Дню народного единства, увеличатся на 1 день. Так, россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Отмечается, что предпраздничный рабочий день — укороченный. Его должны сократить на час.