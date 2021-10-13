Больше выходных. Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

1 На сколько больше выходных будет в ноябре?
Выходные, приуроченные к Дню народного единства, увеличатся на 1 день. Так, россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Отмечается, что предпраздничный рабочий день — укороченный. Его должны сократить на час.
2 Почему продлевают выходные?
Праздничных дней станет больше потому, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября.
Календарь.
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3 Что будет, если отпуск выпадает на 5 ноября?
Издание добавляет, что те, чей отпуск выпал на эту дату, имею право увеличить его на один день.
Кстати, ранее в России утвердили перенос выходных.