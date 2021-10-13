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Жизнь

Больше выходных. Сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

В России праздничные ноябрьские выходные продлятся дольше, пишет «Российская газета». Рассказываем, на сколько увеличатся осенние мини-каникулы в этом году.

Осень. Листья
Осень. Листья
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1 На сколько больше выходных будет в ноябре?

Выходные, приуроченные к Дню народного единства, увеличатся на 1 день. Так, россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Отмечается, что предпраздничный рабочий день — укороченный. Его должны сократить на час.

2 Почему продлевают выходные?

Праздничных дней станет больше потому, что Минтруд перенес выходной со 2 января на 5 ноября.

Календарь.
Календарь.
СС0
3 Что будет, если отпуск выпадает на 5 ноября?

Издание добавляет, что те, чей отпуск выпал на эту дату, имею право увеличить его на один день.

Кстати, ранее в России утвердили перенос выходных.

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