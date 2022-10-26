Больше зеленых зон! 10 новых парков хотят построить за 18 лет в Барнауле

«В Барнауле зеленых зон на человека всего лишь около пяти „квадратов“. Это очень маленький показатель и его необходимо увеличить до 13−15 кв. м.», — объясняет замгендиректора петербургской компании «Гипрогор» Сергей Бычков.

В плане вблизи аэропорта между ул. Солнечная поляна и Геодезическая до Антона Петрова заложили парки с необычными названиями «Илья Муромец», «Добрыня Никитич» и «Алеша Попович».

Самые большие парки хотят разместить в поселке Осипенко на проспекте Коммунаров и за ТРЦ «Европа» на пустыре с оврагом. Площадь каждого из них составит 19,2 га.

На ул. Юрина рядом со стадионом «Лабиринт» может появиться еще одна зеленая зона.

Ранее, парк «Центральный» закрыли в Барнауле для подготовки к зиме.