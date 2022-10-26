26 октября
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Жизнь

Больше зеленых зон! 10 новых парков хотят построить за 18 лет в Барнауле

Согласно новому генплану в ближайшие 18 лет должны появиться 10 новых парков. Нашлось 133 га подходящих территорий, пишет «Толк».

Лес, зелень, темный лес, природа.
Лес, зелень, темный лес, природа.
unsplash.com.

«В Барнауле зеленых зон на человека всего лишь около пяти „квадратов“. Это очень маленький показатель и его необходимо увеличить до 13−15 кв. м.», — объясняет замгендиректора петербургской компании «Гипрогор» Сергей Бычков.

В плане вблизи аэропорта между ул. Солнечная поляна и Геодезическая до Антона Петрова заложили парки с необычными названиями «Илья Муромец», «Добрыня Никитич» и «Алеша Попович».

Самые большие парки хотят разместить в поселке Осипенко на проспекте Коммунаров и за ТРЦ «Европа» на пустыре с оврагом. Площадь каждого из них составит 19,2 га.

На ул. Юрина рядом со стадионом «Лабиринт» может появиться еще одна зеленая зона.

Ранее, парк «Центральный» закрыли в Барнауле для подготовки к зиме.

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