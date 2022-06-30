29 июня на Алтае стартовал «День сибирского поля — 2022». В этом году агрофорум стал рекордным по количеству компаний-участников, техники и по своим масштабам. Каким его увидели наши корреспонденты, в репортаже altapress.ru.

Сколько было участников

В этом году на «День сибирского поля» аккредитовались более 300 компаний — дилеры техники, запчастей и оборудования, продавцы расходных материалов для АПК. Напомним, что впервые День сибирского поля в Алтайском крае прошел в 2011 году. Тогда на площадке работали 98 компаний.

С 2016 году в нашем регионе проводился Всероссийский день поля, где свои товары и услуги презентовали 260 компаний. в 2021 году в сибирском форуме приняли участие около 280 компаний.

Стало и больше самой сельхозтехники: если раньше на площадку агропарка традиционно свозили около 550 образцов, то теперь — 600.

Продавцы отмечают: как никогда раньше много «китайцев». Техника из Поднебесной потихоньку приходит на смену европейской и американской, с поставками которой возникает все больше проблем.

В этом году «Агроцентр» представил на «Дне сибирского поля» первый в России комбайн Lovol. Образец только три дня назад прибыл в Барнаул из Поднебесной.

Президент компании Александр Костин отмечает: китайская техника достаточно специфична и подходит для работы в небольших фермерских хозяйствах. Ее надежность и практичность «Агроцентр» готов тестировать на своих полях. Оценивать «китайца» будут с привлечением специалистов Алтайском машиноиспытательной станции.

Что было нового

Из приятных нововведений — расширение площадей. Несколько лет участники «Дня сибирского поля» говорили, что выставочных возможностей агрофоруму не хватает. У дилеров до последнего года не получалось представить все желаемые образцы, а сама площадка производила впечатления некой скученности.

Теперь же стало значительно просторнее. Появился новый красивый павильон для деловой программы.

Впервые за три года на «День сибирского поля» вышли алтайские пищевики. После продолжительной короновирусной паузы они представили свои новинки.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Приятно впечатлила компания «Алмаз» и ее «Фермерские игры». Казалось бы, обычные веселые старты, но участвовали в них работники из алтайских хозяйств, чувствовался здоровый дух соперничества и командного единения.

О чем говорили

Очень насыщенная в этом году деловая программа «Дня сибирского поля». Говорили о цифровых технологиях и агрометеорологии, об органическом земледелии. На панельной сессии конференции «Алтай агро» обсуждали перспективы урожая 2022 года и его экспортный потенциал.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Что будет во второй день

30 июня работа агрофорума продолжается. Из основного сегодня — подведение итогов конкурса крупно-рогатого скота черно-пестрой породы. Награждение хозяйств медалями, грамотами и денежными призами.

Сегодня же на площадке ждут ребят из профтехучилищ края, у которых здесь намечена своя программа.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Посмотреть технику и ее размах может каждый желающий до 17.00.