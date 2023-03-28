Большегрузам временно ограничат движение по Барнаулу с 1 апреля

С 1 апреля на месяц ограничат движение для некоторых большегрузов в Барнауле. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Запрет коснется транспорта, чья нагрузка на ось превышает шесть тонн. Ограничения будут действовать на автодорогах общего пользования местного значения.

Такую меру вводят каждый год во время весенней распутицы, чтобы сохранить дороги Барнаула невредимыми.

При этом на некоторые виды перевозок ограничения не будут распространяться. В первую очередь, это международные перевозки грузов, перевозки пищевых продуктов, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива, почты.

Беспрепятственно смогут ездить пассажирские автобусы, дорожная спецтехника, машины МЧС, спецтехника, выполняющая работы по строительству, реконструкции, ремонту.