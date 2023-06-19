Большие черные тараканы вылезли из канализации в Новосибирске

Непривычно большие тараканы, которые вызвали панику 20 лет назад, привлекли внимание новосибирцев, сообщает НГС.

В Новосибирске девушка на видео странных черных тараканов, которые издавали щелкающие звуки.

От привычных рыжих тараканов "пришельцев" отличают цвет, размер и форма тела. Девушка отметила, что большие тараканы выползают только по ночам из канализации.

Видео посмотрел биолог Алексей Яновский. Ученый рассказал, что это "исконно русский" вид тараканов, которые были еще до появления прусака.

Подобная история еще 20 лет назад. Тогда жители одного из домов в новосибирском Академгородке собрали больших тараканов в подвале. Люди испугались – подумали, что вредителей привезли вместе с одеждой из секонд-хенда, которая продавалась в доме.

Щелкающие тараканы плохо приспосабливаются к морозам, поэтому уступают в численности привычным прусакам и встречаются редко.