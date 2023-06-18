Летучая мышь залетела в гости к жителям барнаульской многоэтажки

Барнаульцы рассказали о новом "жильце" многоэтажки. Пост разместили в сообществе "В курсе 22" .

Летучая мышь расположилась на подоконнике немного погуляла по расстеленному коврику.

А потом отправился дальше в неизвестном направлении.

Пользователи в комментариях отметили, что многих такой неожиданный гость мог бы серьезно напугать.