18 июня
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Жизнь

Летучая мышь залетела в гости к жителям барнаульской многоэтажки

Барнаульцы рассказали о новом "жильце" многоэтажки. Пост разместили в сообществе "В курсе 22".

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

Летучая мышь расположилась на подоконнике немного погуляла по расстеленному коврику.

А потом отправился дальше в неизвестном направлении.

Пользователи в комментариях отметили, что многих такой неожиданный гость мог бы серьезно напугать.

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