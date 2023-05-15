Согласно информации ученых, паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae.
Исследователи отметили, что морфологически клещи не похожи на описанных ранее паразитов. Есть вероятность, что они попали в исследуемую область с помощью переносчика - более крупного животного.
Представители первого семейства переносят бартонеллеза.
Клещи второго несут опасность заболевания целого ряда природно-очаговых инфекций. Среди них известные клещевой энцефалит и боррелиоз, а также лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума.
Клещей обнаружили в Сибири, а также в Бурятии и Туве, когда ученые изучали летучих мышей.
При этом исследователи предполагают, что фаунистический комплекс паразитов обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая.
Собственно, летучие мыши и стали переносчиками новых видов паразитов.
"Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых", - сообщает кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова.
На данный момент о зараженных клещами не сообщалось.