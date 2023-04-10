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Какие болезни разносят клещи?

Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно.

В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.