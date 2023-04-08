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Здоровье

Сезон активности клещей начался в Алтайском крае

Сезон активности клещей в Алтайском крае в 2023 году начался с 30 марта. Это на пять дней раньше прошлогоднего, сообщает региональный минздрав.

Клещи
Клещи
pixabay.com

В поликлиники с жалобами на присасывание клещей уже обратились четыре жителя Алтайского края, из них три ребенка до 14 лет.

Всем подлежащим детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

Владельцам баз отдыха, туристических баз, санаториев и парков выдали письма и предписания о необходимости проведения расчистки территорий и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки.

Пик активности клещей прогнозируют в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения защитной одежды на природе, регулярном проведении самоосмотров и применении репеллентов.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Ранее первые клещи укусили жителей сибирского региона.

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