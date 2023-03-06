6 марта
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Жизнь

Первые клещи укусили жителей сибирского региона

Первые клещи, проснувшиеся весной, уже укусили жителей Новосибирской области. Об этом сообщает vn.ru.

Клещ.
Клещ.
Фото Александра Ощепкова

Несколько жителей Куйбышевского района обратились в районную ЦРБ с жалобой на укусы клеща. Больница уже заготовила вакцину от клещевого энцефалита.

Медики советуют делать прививку от клещевого энцефалита за несколько месяцев до начала активизации клещей.

Особенно прививка необходима тем, кто часто бывает в лесной или парковой зоне.

Причем это не первый клещ, найденный в регионе. Паукообразное напало на собаку в Новосибирске 6 февраля.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году в Алтайском крае ожидается высокая численность и активность клещей.

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