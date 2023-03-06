Первые клещи укусили жителей сибирского региона

Несколько жителей Куйбышевского района обратились в районную ЦРБ с жалобой на укусы клеща. Больница уже заготовила вакцину от клещевого энцефалита.
Медики советуют делать прививку от клещевого энцефалита за несколько месяцев до начала активизации клещей.
Особенно прививка необходима тем, кто часто бывает в лесной или парковой зоне.
Причем это не первый клещ, найденный в регионе. Паукообразное напало на собаку в Новосибирске 6 февраля.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в 2023 году в Алтайском крае ожидается высокая численность и активность клещей.