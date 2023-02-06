Живого клеща на собаке нашли новосибирцы в феврале

Про клеща рассказали подписчики «АСТ 54».

Подписчики написала в комментариях, что клещи могут быть в любое время года, особенно там, где нет снега и торчит трава или земля прогрелась до плюсовой температуры.

«Я лично снимала с собаки клеща, которого принесли домой с новогодней елкой. Просто неоткуда было взять больше. Много знакомых ветеринаров, которые каждый год предупреждают — продолжать обрабатывать собаку от клещей весь год. Потому что каждую зиму где-то и кто-то находит штучных. На теплотрассе трава могла оттаять, пригрело, выполз, или почистили газон до травы — собачка на шерсть травину с клещем словила, а он дома оттаял», — поделилась своим опытом подписчица.

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