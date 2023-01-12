О комарах-мутантах с «пугающей устойчивостью» заявили ученые

К такому выводу пришла команда исследователей Ганы и ряда стран Азии.
По их информации, череда мутаций сделала некоторых насекомых невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов. Их обычно используются в инсектицидах.
Устойчивость комаров в отдельных случаях «повысилась в тысячу раз».
В исследовании говорится, что количество примененных препаратов обычно способно убить почти 100% комаров, теперь гибнут только 7%.
Десятикратная доза, по словам ученых, уничтожила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов.
Специалисты предлагают несколько решений, в том числе разработку большего количества типов химического вещества для борьбы с вредителями.
По оценкам исследователей, масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее.
Ранее сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей.
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