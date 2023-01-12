12 января
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Популярная наука

О комарах-мутантах с «пугающей устойчивостью» заявили ученые

В некоторых частях Азии комары, переносящие лихорадку денге и другие заболевания, выработали устойчивость к химическим препаратам для их уничтожения, сообщает тайский портал Thaiger.

Комары.
Комары.
открытые источники в интернете

К такому выводу пришла команда исследователей Ганы и ряда стран Азии.

По их информации, череда мутаций сделала некоторых насекомых невосприимчивыми к воздействию химических веществ на основе пиретроидов. Их обычно используются в инсектицидах.

Устойчивость комаров в отдельных случаях «повысилась в тысячу раз».

В исследовании говорится, что количество примененных препаратов обычно способно убить почти 100% комаров, теперь гибнут только 7%.

Десятикратная доза, по словам ученых, уничтожила только 30% сверхустойчивых комаров-мутантов.

Специалисты предлагают несколько решений, в том числе разработку большего количества типов химического вещества для борьбы с вредителями.

По оценкам исследователей, масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее.

Ранее сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей.

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