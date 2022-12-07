Сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) впервые исследовали кишечник клещей и пришли к выводу, что у здоровых и инфицированных особей разные виды микроорганизмов в ЖКТ, сообщают ТАСС в пресс-службе вуза.

После более подробного исследования ученые модифицируют микробы, чтобы избавиться от клещевых инфекций, в частности и энцефалита.

Как и многие другие регионы Сибири, Томская область выступает наиболее благоприятной зоной и занимает лидирующее место, где обитают энцефалитные клещи.

По словам специалистов, новые фундаментальные данные станут основой для регуляции популяции зараженных клещей через микробиом кишечника и снизят риски инфицирования населения.

Также планируется создать модифицированные организмы, способные подавлять размножение патогенных микробов. Если внедрить их в кишечник зараженного клеща, то это приведет к подавлению патогена.

Популяция клещей не будет нарушена, что важно для экосистемы.

В первом этапе проекта биологам удалось проанализировать около 100 особей тех видов на территории Томской области. Это клещ Павловского, таежный и луговой.

Ранее стало известно, что сибирские ученые в поисках бессмертия ставят эксперименты над мухами.