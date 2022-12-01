1 декабря
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Сибирские ученые в поисках бессмертия ставят эксперименты над мухами

В Новосибирске ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН вместе с Институтом биологии гена РАН и организацией Open Longevity занимаются исследованием механизмов старения и долголетия. Эксперименты они проводят на дрозофилах — плодовых мушках, пишет «КП-Новосибирск».

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

Такие исследования проводят именно на мухах из-за их доступности и простоты в содержании. Также этот материал позволит получить быстрые результаты.

Как считают ученые, результаты помогут установить взаимосвязь между мутациями в определенных генах и продолжительностью жизни.

«Генетические механизмы старения, которые мы изучаем в экспериментах, в какой-то степени имеют схожесть с механизмами старения человека. У плодовых мушек приблизительно 60% всех генов схожи по структуре и функциям с генами человека», — говорит старший научный сотрудник лаборатории клеточного деления ИМКБ СО РАН кандидата биологических наук Анны Огиенко (из издания «Наука в Сибири»).

Биологи хотят комбинировать уже известные мутации, увеличивающие продолжительность жизни. Ученые надеются найти заветную комбинацию, чтобы резко продлить срок жизни мух.

Результаты исследований уже можно будет спроецировать на более эволюционно продвинутые виды, в том числе мышей и людей.

Ранее стало известно, что замминистра науки и высшего образования стал ученый из сибирского региона.

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