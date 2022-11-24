Замминистра науки и высшего образования стал ученый из сибирского региона

Пышный ранее был директором института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Академгородке. В столице он теперь будет курировать работу трех департаментов.
В обязанности замминистра войдут проверки в разных научных сферах. Также он будет осуществлять контроль за аттестацией ученых.
Кандидата химических наук Владимира Коваля, который ранее был заместителем Пышного, назначили исполняющим обязанности директора НИИ.
Ранее стало известно, что первого замминистра строительства назначили в сибирском регионе.