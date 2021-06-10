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Жизнь

Большинство депутатов Госдумы не смогли досидеть до конца заседания, которое длилось 9 часов

Большинство депутатов Госдумы не смогло досидеть до конца пленарного заседания 8 июня, которое длилось чуть больше девяти часов, с 10:00 до 19:20, пишет Znak.com.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

Это рекордное время заседания без перерыва.

В голосовании по последнему законопроекту приняли участие всего 89 парламентариев — 20% от общего количества народных избранников. <Изначально в зале пленарных заседаний, судя по данным официальной регистрации, было 409 депутатов.>

99,1% членов фракции «Единая Россия» не принимали участие в голосовании по 127-му вопросу повестки — законопроекту о внесении изменений в статью 44 Водного кодекса РФ (в части сброса сточных вод в округах санитарной (горно-санитарной) охраны курортов).

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что он был вынужден выступать «практически перед пустым залом», пишет polit.ru.

Покидать свои рабочие места народные избранники начали еще приблизительно с середины дня.

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