Эксперт: большинство излечившихся от коронавируса ничего особенного не принимали

Такую точку зрения высказал Юрий Киселев, глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине, которого цитирует газета «Известия». Он также назвал свой вариант эффективного лекарства против COVID-19.

Доктор объяснил свою позицию тем, что коронавирусы известны науке давно, но до начала современной пандемии COVID-19 эффективных средств против них не существовало.

Поэтому в новых условиях когда число летальных исходов от коронавирусной инфекции начало расти, медики пробовали несколько вариантов лечения, включая препараты против малярии и ВИЧ-инфекции. Однако в настоящее время нет исследований, которые бы подтвердили лечебную или профилактическую эффективность этих средств.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих, — сообщил Юрий Киселев. — У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача», — подчеркнул Киселев.

Он считает, что одним из самых перспективных подходов в лечении является применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазона». Также Юрий Киселев часто высказывается о применении других лекарств против коронавируса на своей страничке в Facebook.