Большинство опрошенных россиян уверены, что настоящие мужчины должны служить в армии

Большинство опрошенных россиян — 60% — уверены, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Только 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого стоит избегать, пишет РБК со ссылкой на итоги исследования «Левада-Центра».

24% респондентов назвали службу в армии долгом перед государством. Социологи отметили, что это рекордный уровень положительного отношения к службе в армии по призыву с 1997 года (44%).

Почти половина опрошенных — 49% — считают, что армия должна формироваться как из россиян, служащих по призыву, так и из контрактников. 31% респондентов выступили за полный переход на контракт, 17% — за отказ от контрактной службы.

Рекордное число опрошенных — 88% — выразили доверие к способности российской армии защитить страну в случае реальной внешней угрозы (53% ответов «определенно да» и 35% — «скорее да»).

По данным «Левада-Центра», 82% опрошенных россиян высказались за то, чтобы правительство направляло больше бюджетных средств на повышение уровня благосостояния граждан, а не на усиление военной мощи. Всего 12% опрошенных предпочтут обратный вариант, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что Совфед поддержал идею Минобороны ужесточить правила призыва в армию.