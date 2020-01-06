Большинство работодателей планируют повысить зарплату в 2020 году

Компании с российским капиталом предполагают в этом году повысить зарплаты в среднем на 10%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов компании HeadHunter.

Среди компаний с российским капиталом не собираются пересматривать зарплату только 19,8%, а среди компаний с иностранным капиталом — 11,5%. Еще 20% работодателей обещают поднять зарплату уже в январе. Остальные планируют ее сделать это в течение первого полугодия.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — подчеркнули в HeadHunter.

Эксперты портала «Работа.ру» сделали похожий прогноз. По результатам их исследований, зарплаты в 2020 году вырастут на 7−9%, а в IT-сфере — на 10−12%. Ожидается рост зарплат у персонала массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства.