Большинство россиян готовы помогать полицейским и быть понятыми

87% опрошенных россиян заявили о готовности помочь сотруднику полиции, в случае если ему потребуется узнать подробности какого-либо происшествия.

А 72% респондентов сказали, что согласились бы стать понятыми, если бы их об этом попросили полицейские — такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Почти две трети респондентов (68%) заявили, что готовы давать показания, а больше половины (55%) готовы согласиться принять участие в задержании преступника.

Мнения опрошенных россиян относительно их готовности поучаствовать в охране общественного порядка разделились поровну, пишет znak.com. Так, 47% респондентов сказали, что готовы помочь в этом полиции, а 46% ответили, что от такой просьбы полицейского «вежливо отказались бы, сославшись на срочные дела».

«Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции (34%), то на сегодняшний день непозволительное поведение доводилось наблюдать 16% опрошенных», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Всего в опросе принимали участие 1,8 тыс. респондентов старше 18 лет.