Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Большинство россиян готовы помогать полицейским и быть понятыми

87% опрошенных россиян заявили о готовности помочь сотруднику полиции, в случае если ему потребуется узнать подробности какого-либо происшествия.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

А 72% респондентов сказали, что согласились бы стать понятыми, если бы их об этом попросили полицейские — такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Почти две трети респондентов (68%) заявили, что готовы давать показания, а больше половины (55%) готовы согласиться принять участие в задержании преступника.

Мнения опрошенных россиян относительно их готовности поучаствовать в охране общественного порядка разделились поровну, пишет znak.com. Так, 47% респондентов сказали, что готовы помочь в этом полиции, а 46% ответили, что от такой просьбы полицейского «вежливо отказались бы, сославшись на срочные дела».

«Если десять лет назад треть россиян наблюдали нарушение прав человека со стороны сотрудников полиции (34%), то на сегодняшний день непозволительное поведение доводилось наблюдать 16% опрошенных», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Всего в опросе принимали участие 1,8 тыс. респондентов старше 18 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость