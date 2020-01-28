Большинство россиян не считают високосный 2020 год несчастливым

Почти две трети россиян (64%) не верят в то, что високосный год несчастливый, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что большинство россиян (78%) знают, что 2020 год — високосный. При этом 9% думают, что он обычный, а 13% затруднились ответить.

«Для 24% граждан високосный год ничего означает, для 21% - это лишний день, для 10% - трудный год, для 8% - 29 дней в феврале, для 7% - несчастливый год, еще 24% затруднились ответить», — говорится в исследовании.

Почти две трети россиян (64%) не верят в приметы о том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными неприятностями. 33% в это верят, 70% опрошенных слышали о такой примете, а 29% о ней знают.

35% россиян знают приметы, связанные с високосным годом. Чаще всего указывали, что год будет тяжелый (10%), несчастливый (9%), а также с ним связывают повышенную смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%).

Заключенные в этот год браки считают несчастливыми 3% опрошенных. 2% уверены, что нежелательно начинать ремонт или строительство.

Опрос проведен 18 января 2020 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.