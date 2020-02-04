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Жизнь

Большинство штрафов в России можно будет оплатить со скидкой

Новый кодекс по делам об административных правонарушениях позволит оплачивать со скидкой 50% больше половины штрафов, сообщил ТАСС со ссылкоу на Минюст.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений и предлагает распространить возможность уплаты штрафа в половинном размере более чем на 1 тыс. из них. Исключение составляют только грубые правонарушения и отдельные их виды в области дорожного движения.

Под возможность уплаты штрафа «с дисконтом» подпадут 60% всех составов административных правонарушений.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа — в размере половины от суммы назначенного штрафа — распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности, напомнили в Минюсте.

Возможность оплаты штрафа «с дисконтом» предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более 1800, предусмотренных в кодексе (порядка 7%).

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