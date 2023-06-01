Большое маленькое счастье. Жительница Алтая рассказала, как спасли ее новорожденную дочь весом меньше полкило

Историю появления на свет малышки весом всего 490 граммов в стенах «Дара» рассказали на сайте перинатального центра . Герои – семья Нихай из Бийска, родители одного из самых маленьких младенцев за всю историю центра.

Ждали и планировали

«Это была моя первая беременность, мы с мужем ждали ее два года, - рассказал мама девочки Мария. - Оставалось только дождаться конца февраля 2022 года, когда мы с дочерью встретимся. Но все случилось совсем не так, как мы планировали».

Первые месяцы беременности Мария прекрасно себя чувствовала. На осмотрах в женской консультации все показатели были в норме, кроме давления – оно было всегда высоким, на что гинеколог всегда говорил: «Позже сходишь к терапевту».

К 25-й неделе беременности Марии стало казаться, что живот стал меньше чем обычно, и она решила сделать УЗИ в платной клинике. После обследования получила вердикт: задержка роста плода, малый вес – срочно к гинекологу!

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Экстренно

Женщине экстренно дали направление в «Дар». Едва ее успели определить в стационар, как тут же экстренно подняли в реанимацию, где закружились врачи и медсестры с катетерами и лекарствами. Беременная даже не понимала, к чему этот переполох – самочувствие было отличное.

«Но утром мой лечащий акушер-гинеколог Ирина Баталина зашла со словами, что ребенка, скорее всего, спасти не удастся, - вспоминает Мария. - Тяжелая преэклампсия, нулевая пуповина – питание и кислород не поступает, плод не растет. Я не могла поверить, что все это происходит со мной, слезы катились градом».

Затем следовала невыносимая неделя в отделении патологии беременности в ожидании внутриутробной смерти плода. При этом необходимо было родить самой. Затем врач сообщила, что анализы становятся все хуже, и срочно требуется кесарево сечение. Теперь речь шла не только о ребенке, но и о жизни мамы.

«Медсестра из реанимации подходила и иногда брала за руку, - рассказывает Мария. - Мне говорили, что не стоит питать особой надежды на то, что ребенок выживет. После операции, находясь в реанимации, я даже попросила медсестру убрать бирку, на которой было написано: девочка, 490 граммов, 31 см».

Перинатальный центр "Дар". Анна Зайкова.

Жива!

Через какое-то время к Марии зашла анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Мария Ясашная и сообщила, что ребенок жив, хотя и находится в стабильно тяжелом состоянии.

Уже спустя два дня Мария была в реанимации у дочери. «Она была такая крошечная и беззащитная, - говорит Мария. - Как же ей было тяжело – столько катетеров, датчиков, аппарат ИВЛ, зонд… Я просто стояла у кювеза и плакала. Да и за все три месяца, что мы провели в «Даре», без слез не обходилось практически ни дня».

Дарья Нихай. "Дар".

Но все закончилось, и 4 марта 2022 года новорожденную и маму выписали здоровыми и счастливыми. Вес маленькой Дарьи на момент выписки составлял 2 кг 32 граммов, а рост 43,5 см.

«Сейчас нашей Дашеньке 1 год 5 месяцев, вес 7 кг 300 граммов и выросла она до 70 см. Нет никаких патологий нервно-психического развития, ребенок самостоятельно ходит (пошла в 1 год и 2 месяца), начинает разговаривать, все понимает, - радуется Мария Нихай. - На детской площадке часто слышим в свой адрес удивленные возгласы: "Такая маленькая, а уже ходит!"».

Мария благодарит каждого специалиста «Дара», кто оказал ей помощь и поддержал. Особую благодарность она приносит Ирине Баталиной, которая спасла сразу две жизни. А Марию Ясашную называет второй мамой Даши – без нее ребенок бы не выжил.