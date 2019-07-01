Большой Финал конкурса «Мисс Гранмулино 2019» пройдет в Барнауле

Почти год каждый месяц среди красавиц Барнаула проводился конкурс. Пришло время выбрать лучшую! Главный приз — путешествие в Италию!
- дефиле участниц,
- зажигательные танцы,
- выступления популярных артистов города,
- розыгрыши.
Приходите, будет жарко! Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести в ресторане «Гранмулино». Бронь столов обязательна: 36−36−00
Внимание! Количество мест ограничено.
Информационные партнеры: Новое радио Барнаул, ИД Алтапресс, Интернет-сообщество Barnaul22, Amic
Генеральный партнер: Авиафлот — туристическая компания
Партнеры:
- Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle
- Хореограф Максим Чуманов
- Официальный фотограф конкурса Антон Губанов @ganph
- Фактория джинсIДжинсы Барнаул @factoriajeans
- ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен
- Агентство праздников «Для Души»
- Магазин спортивной одежды BonaFide @bonafide22
- Pepsi
- Студия красоты Амелия @ameliaorlova
- Вяткина Екатерина, украшения ручной работы @k.vyatkina
- Корейская косметика @mams_shop.ru
- Страховая компания Согаз
Информационные партнёры:
- Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul
- Barnaul 22 @barneos22
- ИД Алтапресс
- Информационное агентство «Амител» @amic_ru
Организаторы конкурса — кофейня GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса —