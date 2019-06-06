Большой вызов: ФБР опубликовало досье на снежного человека

Идет речь об анализе образцов, собранных в свое время одним из исследователей — Питер Берн всю жизнь занимался поиском йети, пишет «РГ».

Ему сейчас 93 года, а в 1976 году ученый хотел доказать существование мифического существа — он заставил ФБР проверить образцы волос и тканей, которые, по его мнению, могли бы помочь делу. Речь шла о 15 образцах.

«ФБР проанализировало волосы. Эксперты пришли к выводу, что образцы принадлежат подвиду семейства оленевых», — говорится в аналитической записке бюро, датированной февралем 1977 года.

93-летний исследователь признался, что он до сих пор не потерял надежду доказать, что снежный человек (он же Бигфут, Саскватч, Уродливый Снеговик и Йети) — настоящее, хотя и чрезвычайно редкое, существо.

«Это большой вызов», — сказал Берн, когда его попросили объяснить почти 70-летний интерес в поиске йети.

Следы

Берн сказал, что за последние 50 лет он нашел два или три набора возможных следов йети с пятью пальцами на каждой ноге, оставленными в Гималаях. Вместе с тем он признал, что эти отпечатки могли оставить индусские святые люди или садху, которых он видел на таких высотах. Это люди, которые отрекаются от земных благ и уходят в отшельники.

Сейчас поиск снежного человека остается для него хобби.

Ранее сообщалось, что военные опубликовали фото следов снежного человека. Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы «йети» (мифического снежного человека) в Гималаях.