Группа ученых выяснила, что усиление частоты тропических циклонов окажет опустошительный эффект на популяции морских птиц, указывает Газета.Ru.

Выводы основаны на анализе воздействия урагана Ильза. Буря уничтожила более 80% пернатых, гнездившихся на острове в Австралии.

Жертвами циклона стали не менее 20 тыс. птиц.

С увеличением частоты циклонов стоит угроза исчезновения популяций островных птиц.

Ранее краснокнижных птиц заметили в московских парках. В экологическом парке "Северное Бутово" увидели серую цаплю. В природно-историческом парке "Останкино" — камышницу. А на реке Яузе заметили мандаринок.

Известно, что гнездования серой цапли в Москве не было около 30 лет.

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