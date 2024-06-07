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Жизнь

Большую часть морских птиц погубят тропические циклоны

Группа ученых выяснила, что усиление частоты тропических циклонов окажет опустошительный эффект на популяции морских птиц, указывает Газета.Ru.

Выводы основаны на анализе воздействия урагана Ильза. Буря уничтожила более 80% пернатых, гнездившихся на острове в Австралии.

Жертвами циклона стали не менее 20 тыс. птиц.

С увеличением частоты циклонов стоит угроза исчезновения популяций островных птиц.

Ранее краснокнижных птиц заметили в московских парках. В экологическом парке "Северное Бутово" увидели серую цаплю. В природно-историческом парке "Останкино" — камышницу. А на реке Яузе заметили мандаринок.

Известно, что гнездования серой цапли в Москве не было около 30 лет.

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