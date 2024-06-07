Выводы основаны на анализе воздействия урагана Ильза. Буря уничтожила более 80% пернатых, гнездившихся на острове в Австралии.
Жертвами циклона стали не менее 20 тыс. птиц.
С увеличением частоты циклонов стоит угроза исчезновения популяций островных птиц.
Ранее краснокнижных птиц заметили в московских парках. В экологическом парке "Северное Бутово" увидели серую цаплю. В природно-историческом парке "Останкино" — камышницу. А на реке Яузе заметили мандаринок.
Известно, что гнездования серой цапли в Москве не было около 30 лет.
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