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Жизнь

«Ваш Bolt подан»: у «Яндекс.Такси» появился новый конкурент

Эстонский сервис такси «Bolt» вышел на российский рынок и запустился в Санкт-Петербурге. По данным «Ведомостей» компания может составить серьезную конкуренцию «Яндекс.такси». Зарубежная компания планирует зайти и в регионы России.

Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Михаил Хаустов

В компании отмечают, что запуск «Bolt» предоставит больше возможностей как для клиентов, так и для водителей; повысит надёжность и доступность предоставляемых услуг.

«Хотим быть хорошим партнером для наших водителей, так как они — наше сердце. К примеру, мы берем меньше комиссионных: у Yandex. Taxi их размер — 25%, у нас — 15%", — объяснила PR-менеджер фирмы в странах Центральной и Восточной Европы Карин Казе изданию Sputnik Эстония.

Пока «Bolt» запустился только в Санкт-Петербурге, но есть намерения распространить её и на другие города России, говорят в компании. Также представители отмечают, что в России получить права на управление такси намного легче, чем во многих других странах.

«Мы также знаем о случае, что суд признал Yandex. Taxi виновным в том, что использовавший их услугу пассажир попал в аварию, хотя Yandex. Taxi представлял себя лишь как посредника. Но мы для готовы и для предотвращения подобных прецедентов заключили в России страховые договоры: у всех пассажиров и водителей «Bolt» действует страхование жизни и здоровья», — добавила Карин Казе.

По данным «Коммерсант», минимальная стоимость поездки составит 79 рублей, посадка обойдется в 50 рублей, далее — 13 рублей за 1 км и 5 рублей за минуту.

Аналогичные тарифы в Санкт-Петербурге у сервиса «Яндекс.Такси».

Компанию «Bolt» создал предприниматель Маркус Виллиг в Таллине в 2013 году. В 2018 году привлечённые инвестиции составили 175 млн долларов. Сервис используют около 25 млн пользователей в более чем 30 странах.

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