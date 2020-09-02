Бомба замедленного действия: женщина пять месяцев являлась носителем COVID-19

В Бразилии выявили пациентку, которая была носителем COVID-19 в течение пяти месяцев, пишет газета O Globo .

Женщина была инфицирована 152 дня, она не испытывала симптомов, но при этом легко могла заражать других.

Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса в организме человека в мире и свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии, отмечает издание.

Женщина работает в системе здравоохранения, сообщает РИА Новости. В марте у нее появились легкие симптомы COVID-19. После этого она находилась на карантине дома и через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.

Исследовали провели молекулярные тесты 3000 человек, ряд из них больше не чувствовали никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.