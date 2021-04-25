Бомж с замашками Робин Гуда раздал найденные деньги прохожим

Сам кошелек на местном автовокзале потеряла 63-летняя жительница Канашского района.
Пропажу 16,5 тыс. рублей она обнаружили только по приезде домой, а еще через три дня обратилась в полицию.
В тот же день правоохранители изучили камеры видеонаблюдения вокзала и выяснили, что кошелек подобрал гражданин без определенного места жительства.
При этом деньги он себе забирать не стал, а раздал их случайным прохожим. Последние от щедрых «подарков» не отказались и в полицию не обращались.
В скором времени бомжа нашли и доставили в отделение.
«В кармане к тому моменту у „богача“ оставалось меньше 500 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в МВД.
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