Бомж с замашками Робин Гуда раздал найденные деньги прохожим

В Канаше (Чувашия) бомж нашел кошелек с деньгами и раздал их прохожим. Свой поступок в полиции он объяснил словами: «Делиться надо!» Теперь в МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сам кошелек на местном автовокзале потеряла 63-летняя жительница Канашского района.

Пропажу 16,5 тыс. рублей она обнаружили только по приезде домой, а еще через три дня обратилась в полицию.



В тот же день правоохранители изучили камеры видеонаблюдения вокзала и выяснили, что кошелек подобрал гражданин без определенного места жительства.

При этом деньги он себе забирать не стал, а раздал их случайным прохожим. Последние от щедрых «подарков» не отказались и в полицию не обращались.

Лёжка бомжей под коммунальным мостом. Михаил Хаустов

В скором времени бомжа нашли и доставили в отделение.





«В кармане к тому моменту у „богача“ оставалось меньше 500 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в МВД.





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