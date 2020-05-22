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Жизнь

Бомжа будут судить за сожжение живьем двух товарищей в Барнауле

В Алтайском крае барнаулец без прописки предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек с особой жестокостью, сообщает региональный СК.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0

41-летнего мужчину обвиняют в «убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью».

«В декабре 2019 года обвиняемый, мужчина без определенного места жительства, пришел к своим знакомым, которые проживали на теплотрассе недалеко от района Нового рынка в Барнауле», — рассказали в ведомстве.

После распития спиртного между знакомыми произошла ссора. Обвиняемый избил 56-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, а затем кинул в них бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Женщина сгорела заживо на месте происшествия, а мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый вину не признал — утверждает, что после избиения сразу ушел, а пожар могли устроить сами потерпевшие.

Однако версию мужчины опровергают в том числе показания свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.

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