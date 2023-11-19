Бондарчук, песни и пляски: как в Москве на ВДНХ проходит день Алтайского края

В Москве – утро. Но протиснуться среди стендов и павильонов уже сложно. Возле букв А и Б собралась толпа - приехала Наталья Бондарчук. Актриса, режиссер, сценарист. И дочь Сергея Бондарчука.
Вместе с ней приехала и Елена Безрукова - министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Актриса подарила книгу ей книгу о своей матери Инне Макаровой "Инна Макарова: родом из Сибири. Моя биография". Книга рассказывает о жизни женщины, которая из "простой сибирской девушки" превратилась в знаменитую актрису.
Не обошлось и без губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Он рассказал жителям и гостям столицы о достижениях нашего региона.
На сцену под аплодисменты вышел Государственный молодежный ансамбль песни и танца "Алтай".
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