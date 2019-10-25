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25 октября
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Жизнь

Бонус от шеф-повара: супруги за ужином в ресторане нашли в устрице жемчужину

Американская пара очень удачно поужинала в одном из ресторанов Нью-Джерси.

Морепродукты.
Морепродукты.
открытые источники (CC0)

Они пошли в ресторан морской кухни и заказали устриц. Во время ужина мужчина почувствовал во рту посторонний предмет, а когда достал его, то был крайне удивлен — в одной из устриц находилась настоящая жемчужина, пишет New York Post.

Супруги объяснили официантам ситуацию, те связались с владельцем заведения и поставщиком. Последний занимается устрицами уже много десятков лет, но до этого еще никому не попадались жемчужины.

Когда страсти поутихли, супруги согласились оставить ценную находку в ресторане.

Владелец заведения заявил, что продаст жемчужину, пишет mail.ru. Он сделает для нее специальную рамку и повесит над входом, чтобы такая находка приносила удачу и остальным посетителям.

Повредила ли ценная находка зубы мужчины — история умалчивает.

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