Бонус от шеф-повара: супруги за ужином в ресторане нашли в устрице жемчужину

Они пошли в ресторан морской кухни и заказали устриц. Во время ужина мужчина почувствовал во рту посторонний предмет, а когда достал его, то был крайне удивлен — в одной из устриц находилась настоящая жемчужина, пишет New York Post.

Супруги объяснили официантам ситуацию, те связались с владельцем заведения и поставщиком. Последний занимается устрицами уже много десятков лет, но до этого еще никому не попадались жемчужины.

Couple finds 'once-in-a-lifetime' pearl in oyster at NJ restaurant https://t.co/gHn7sEM1Zr pic.twitter.com/SNCOrFGLu5 — New York Post (@nypost) 23 октября 2019 г.

Когда страсти поутихли, супруги согласились оставить ценную находку в ресторане.

Владелец заведения заявил, что продаст жемчужину, пишет mail.ru. Он сделает для нее специальную рамку и повесит над входом, чтобы такая находка приносила удачу и остальным посетителям.

Повредила ли ценная находка зубы мужчины — история умалчивает.