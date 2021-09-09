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Жизнь

Борьба тепла и холода. Когда в Алтайский край вернется бабье лето

9 сентября Алтайский край накрыла волна холода. Рассказываем, сжалится ли погода в ближайшее время и вернутся ли в регион лучи тепла.

Солнце. Деревья
Солнце. Деревья
СС0

Наступит ли тепло на текущей неделе?

С 10 по 12 сентября дневные температуры на Алтае составят +11…+16 градусов. Местами ожидается туман. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди.

10 и 11 сентября столбики термометров в Барнауле достигнут +19 градусов, 12 сентября — +14 градусов.

На предстоящих выходных вероятны осадки.

Ветер в регионе будет юго-западный, до 22 метров в секунду.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

В Алтайский край вернется бабье лето?

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru: «Точно прогнозировать мы можем только на 3 дня вперед. Но есть основания полагать, что четвертая пятидневка месяца будет теплой. Бабье лето должно вернуться на Алтай с 12 по 15 сентября».

О том, какой будет погода в течение всего сентября — читайте здесь.

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