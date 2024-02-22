22 февраля
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Жизнь

Борьба за бездомных щенков, разорванный контракт с перевозчиком и дорогущее масло. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Уже сегодня, 22 февраля в 18:30, в барнаульском театре кукол "Сказка" пройдет премьера спектакля "Папа ищет работу". На нее можно прийти всей семьей как раз в преддверии праздника. Другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Щенкам из приюта ищут дом.
Щенкам из приюта ищут дом.
Приют "Ласка"

Барнаульцы боятся, что приют «Ласка» отправит щенков на улицу

В редакцию altapress.ru обратилась горожанка с сообщением: приют «Ласка» вернет на улицу шестерых щенят в грядущие выходные.

Дело в том, что в приюте заняты все 600 мест. А щенков не удалось никуда пристроить. Отправлять их на улицу в самый мороз, конечно, никто не будет, сказали в «Ласке». Но и оставить у себя они собачек не могут.

Приют просит помощи у горожан: малышей можно взять на передержку, такие крохи не сделают катастрофы ни в частном доме, ни в квартире.

Рекомендую почитать материал и по возможности распространить среди знакомых. Так вы поможете малышам обрести новый дом. Или хотя бы передержку.

Масло в Белокурихе снова стало самым дорогим в крае

В Алтайском крае продолжает увеличиваться цена на молочные продукты. В лидерах оказалось сливочное масло. Так, согласно данным статистики, в Белокурихе килограмм этого продукта стоит уже 907 рублей. Месяц назад оно стоило в среднем 879 рублей за килограмм.

Интересно, что наше сливочное масло не пользуется популярностью у других регионов. А на складах Алтайского края его предостаточно. В чем причина такой цены — загадка.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
CC0

В Барнауле разорвали контракт с одним из перевозчиков

Речь идет о перевозчике, обслуживающего маршрут №37. С ним заключили контракт на 2024 год. По нему с января на маршруте должно было работать пять автобусов малого класса в будние дни. И четыре — в выходные.

Но с 8 января на маршруте по будням работал один автобус, а по выходным — вообще ни одного.

С перевозчиком разорвали контракт и внесли его в Реестр недобросовестных поставщиков. Контракт стоит 5,5 млн рублей.

Автобус 37-го маршрута в Барнауле
Автобус 37-го маршрута в Барнауле
fotobus.msk.ru

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