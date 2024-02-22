В Барнауле разорвали контракт с одним из перевозчиков

Комитет по дорожному хозяйству Барнаула разорвал контракт с одним из перевозчиков. Об этом пишет "Катунь 24".

Барнаульский предприниматель выиграл аукцион на обслуживание в 2024 году автобусного маршрута № 37 (пос. Восточный — пос. Октябрьский).

Однако он не выполнил свои обязательства в срок. Стоимость контракта составила 5,5 млн рублей.

Отмечается, что в документе говорилось, что начиная с января на маршруте должно было работать пять автобусов малого класса в будние дни и четырех — в выходные. Но с 8 января на маршруте по будням работал один автобус, а по выходным — ни одного.

Городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту разорвал с ним контракт в одностороннем порядке.

Кроме того, Алтайское краевое УФАС включило ИП в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания не сможет предлагать свои услуги в рамках госзакупок в течении двух лет.

Ранее сообщалось, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает почти сотни кондукторов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале