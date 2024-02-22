22 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле разорвали контракт с одним из перевозчиков

Комитет по дорожному хозяйству Барнаула разорвал контракт с одним из перевозчиков. Об этом пишет "Катунь 24".

Автобус 37-го маршрута в Барнауле
Автобус 37-го маршрута в Барнауле
fotobus.msk.ru

Барнаульский предприниматель выиграл аукцион на обслуживание в 2024 году автобусного маршрута № 37 (пос. Восточный — пос. Октябрьский).

Однако он не выполнил свои обязательства в срок. Стоимость контракта составила 5,5 млн рублей.

Отмечается, что в документе говорилось, что начиная с января на маршруте должно было работать пять автобусов малого класса в будние дни и четырех — в выходные. Но с 8 января на маршруте по будням работал один автобус, а по выходным — ни одного.

Городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту разорвал с ним контракт в одностороннем порядке.

Кроме того, Алтайское краевое УФАС включило ИП в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь компания не сможет предлагать свои услуги в рамках госзакупок в течении двух лет.

Ранее сообщалось, что барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает почти сотни кондукторов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость