Борьба за Мировой океан: на реке Барнаулка вновь установили систему для очистки воды

Барнаулец Виталий Аверьянов уже третий год устанавливает в русле реки Барнаулки (вблизи парка «Центральный») систему для сбора мусора с поверхности воды. В 2019 году он сам разработал и изготовил уникальное мусоросборное сооружение. С тех пор его установкой и утилизацией отходов Виталий занимается вместе с братом. Подробности — в материале altapress.ru.

Мусор не пройдет

Впервые мусороуловитель появился в русле Барнаулки весной 2019-го. Эко-проект был профинансирован на средства губернаторского гранта. Меньше чем за полгода с его помощью удалось собрать около 5 тонн отходов.

Тогда помимо гор пластиковых бутылок в водах реки попадалась масса строительного мусора и даже трупы домашних животных. По-видимому, все это принесло с территории частного сектора.

Кстати, в прошлом году мусора было меньше. Возможно, все дело в пандемии, усадившей людей по домам в самоизоляцию. Сколько придется выгрести в этом, мужчина даже не представляет.

Два года назад мусор убирали из сетки практически каждый день. Вторсырье отправлялось на переработку, остальное — на утилизацию. Виталий признался: в какой-то момент понял, что силы на исходе. Второе дыхание появилось, когда он почувствовал поддержку горожан.

«Иногда доброе слово бывает даже важнее физической помощи. Нас с братом вдохновили благодарные жители, которые не раз говорили: „Вы молодцы!“ А потом мы начали черпать вдохновение от самой природы», — рассказал изобретатель.

Но были и те, кому установка барнаульского умельца не давала покоя. В прошлом году она не раз привлекала внимание вандалов. Сначала неизвестные сняли карабины, удерживающие сеть в нужном положении. Виталий заменил крепежи и надежно их закрепил. После этого вандалы попросту подожгли сеть. Ее края оплавилась, а само заграждение упало в воду.

Все начинается с маленьких рек

В краевой столице на реке Барнаулка установили мусороуловитель. «Алтапресс».

О том, есть ли другие подобные конструкции где-то еще в России, Виталий не слышал. Встречается нечто похожее на сетки-авоськи, закрепленные на трубах водостоков. В отличие от них, ноу-хау Аверьянова не нарушает привычный ритм жизни представителей флоры и фауны Барнаулки.

«Наша установка спроектирована с учетом небольшого пространства речного русла. К тому же здесь удобно вылавливать мусор, чтобы как можно меньше отходов впоследствии попадало в Обь. Так мы хоть немного спасаем большую сибирскую реку от загрязнения. А если смотреть шире и глобальнее, то не только ее, но и Мировой океан. Если бы на каждой небольшой речки стояла такая установки, то от мусора можно было бы спасти целую планету», — заметил Аверьянов.

В краевой столице на реке Барнаулка установили мусороуловитель. «Алтапресс».

В целом, установка представляет собой заградительную сеть и металлическую преграду на плавучих понтонах. Все это с помощью тросов и карабинов надежно крепится к опорам моста.

Демонтируют конструкцию только с наступлением холодов. Все это время она будет собирать плавучие следы жизнедеятельности людей, а это немалый срок — практически полгода.

В краевой столице на реке Барнаулка установили мусороуловитель. «Алтапресс».

В планах — сделать стационарную установку, которую не придется ежегодно демонтировать. Каждый раз с этим связаны большие сложности, ведь в целом она весит около 600 кг.

В заключение скажем, что у семьи Аверьяновых (Виталия поддерживает его супруга Юлия) есть еще один важный проект — эко-школа «Чистые берега». В ее рамках общественники вместе с детьми и подростками проводят различные экологические акции.