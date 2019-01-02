Борьба за равенство: миллионы женщин в Индии выстроились живой стеной в 620 километров

1 января женщины индийского юго-западного штата Керала выстроились живой стеной длиной в 620 км. Это символизировало единство индианок в борьбе за свои права и равенство полов. По разным оценкам, акция собрала от 3 до 5 млн участниц, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Среди участниц акции были актрисы и политики, которые специально приехали в Кералу на мероприятие. Кроме того, в стену встали члены регионального правительства.

Lakhs of women join hands to form 620-km "human wall for equality" in Kerala https://t.co/y2eRTmTjWp pic.twitter.com/B0F73LaRwe — NDTV (@ndtv) 1 января 2019 г.

Поводом для акции стал скандал. В сентябре 2018 года Верховный суд Индии разрешил женщинам от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяплана. Этот вердикт прекратил многовековую традицию, по которой девушки и нестарые женщины не допускались в этот храм. Однако ни одной женщине пока не удалось войти в храм: паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую индианку, которая пытается даже приблизится к святыне.