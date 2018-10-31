Борьба за справедливость: как изменится ОСАГО в 2019 году

В 2019 году автомобилистов ждет целая серия изменений в «автогражданке» — законе, обязывающем всех находящихся за рулем страховать свою ответственность. Самое важное: по-другому будет начисляться скидка за безаварийность, а выплаты станут больше. Разбираемся, чего ждать автовладельцам от нововведений.

Аварийность станет «несгораемой»

Один из важнейших факторов при расчете цены полиса ОСАГО — коэффициент бонус-малус (КБМ). Он работает так: каждому водителю присваивают определенный класс. Проездил год без аварий по твоей вине — твой класс поднялся на одну ступень. Чем выше класс, тем больше скидка. Максимально возможная скидка для водителей 14-го класса — 50%. И наоборот: «устроил» аварию — тебя понижают в классе, причем сразу на несколько ступеней.

С КБМ у автомобилистов традиционно достаточно много проблем. Например, больше половины жалоб на ОСАГО в Центробанк из Алтайского края связаны именно с этим коэффициентом.

Одна из главных претензий к системе КБМ — вся история безаварийности обнуляется, если человек в течение года не был вписан ни в один полис ОСАГО. Добропорядочные и аккуратные водители из-за этого теряют скидки и переплачивают, а виновники аварий быстро восстанавливают репутацию перед страховщиками и незаслуженно платят за полис меньше положенного.

История безаварийности обнуляется , если человек в течение года не был вписан в полис ОСАГО архив ИД «Алтапресс»

Филипп Габуния,

директор департамента страхового рынка Банка России ( цитирует 56orb.ru):

Также КБМ обнуляется у аварийного водителя, который на год не вписывается в страховку и водит машину по полису мультидрайв, то есть без ограничения водителей. Эти и многие другие проблемы вытекают из-за несовершенства самой системы. Мы планируем сделать систему КБМ простой и понятной.

В 2019 году такой лазейки для одних и проблемы для других больше не будет. Какой бы длинной ни была пауза в страховании, на историю начислений КБМ она не повлияет.

«Задвоения» КБМ больше не будет

Помимо этого, регулятор исправил еще один существенный недостаток системы КБМ. Сейчас если водитель вписан в полисы ОСАГО на разные машины, то у него нередко происходит «задвоение» КБМ. Например, если в один из полисов вписаны другие водители с худшим, чем у него классом, аварийности, то на следующий год человека застрахуют именно с учетом самого низкого коэффициента. В 2019 году такого уже происходить не будет.

Филипп Габуния,

директор департамента страхового рынка Банка России:

У каждого водителя теперь будет только один КБМ. Причем для тех, кто имел несколько КБМ на этапе старта новой системы, будет выбран наилучший, то есть предоставляющий наибольшую скидку.

У каждого водителя теперь будет только один КБМ Анна Зайкова

Наказания для страховщиков ужесточат

КБМ — не единственная болевая точка в системе российской «автогражданки». Много лет актуальна проблема: страховые компании под разными предлогами стараются не продать полис ОСАГО или навязать при его продаже дополнительные услуги.

Последний пример: Дмитрий Кузнецов из Бийска в марте 2018 года обратился в офис одной из крупных страховых компаний. Он хотел продлить свой полис ОСАГО и написал соответствующее заявление. Но компания попросту проигнорировала клиента. Кузнецов пожаловался в Банк России, тот подал иск в арбитражный суд Алтайского края. В итоге в начале октября страховщика привлекли к административной ответственности.

В 2018 году больше отказов в продаже полиса стали получать не рядовые автомобилисты, а юрлица, особенно перевозчики.

Проблему должен был решить запуск продаж ОСАГО в электронном виде архив ИД «Алтапресс»

Павел Грехов,

гендиректор транспортной компании:

Разными правдами и неправдами сотрудники страховых компаний стараются не заключать договор: то якобы нет на месте нужно менеджера, то еще что-то… Пока после больших усилий нам все же удается приобрести полисы. Но мы не уверены, что уже завтра ситуация не обострится до такой степени, что не сможем застраховать автобусы и выпустить их на линию.

Проблему должен был решить запуск продаж ОСАГО в электронном виде, но этот механизм пока работает с перебоями: сайты большинства страховых компаний, представленных в Алтайском крае, не дают посетителям приобрести полис ОСАГО, что показал эксперимент общественников из «Общероссийского народного фронта».

Для борьбы с этим Банк России планирует вновь увеличить штрафы для страховщиков, препятствующих нормальной покупке полиса ОСАГО. Также рассматривается предложение общаться с клиентами под «прицелом» камер с записью видео и аудио.

При полной гибели автомобиля будет возмещаться его реальная рыночная стоимость. Анна Зайкова

Что еще хотят поменять в ОСАГО

Автомобилистам нужно быть готовым к еще нескольким важным новациям в «автогражданке». Пока неизвестны точные даты их внедрения, но, скорее всего, они заработают в течение 2019 года.

1. При расчете страховой выплаты перестанут учитывать износ поврежденных деталей. То есть будут считать ущерб так, как будто запчасть была новой. Это логично: покупать-то комплектующие для ремонта придется в магазине. После того как нововведение заработает, выплаченных страховой денег точно должно хватать на качественное восстановление машины.

Но это не значит, что если разбить старую машину, то можно получить новую. При полной гибели автомобиля будет возмещаться его реальная рыночная стоимость.

Опытные и аккуратные водители по ОСАГО станут платить меньше Анна Зайкова

2. Увеличится лимит ответственности страховщика. Сегодня по ОСАГО он может выплатить до 400 тыс. рублей за «железо» и до 500 тыс. рублей за здоровье пострадавшего. Это мало, ведь по дорогам ездят машины стоимостью в несколько миллионов рублей. Кроме того, пассажиры в общественном транспорте застрахованы на 2 млн рублей. Лимит по ОСАГО хотят постепенно поднять до такого уровня.

Все это в сумме поможет сделать стоимость ОСАГО справедливой: опытные и аккуратные водители станут платить меньше, а для лихачей и автохамов «автогражданка» подорожает.