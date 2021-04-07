Бороться за право быть матерью

Регина обратилась к нам в фонд, будучи в полном отчаянии. Во уже второй год она ведет борьбу за своих дочек, которых воспитывает приемная семья.

Про молодые годы женщина вспоминает со стыдом. Было много всего, тюрьма, употребление наркотиков. Не поступив в университет, Регина сразу пошла работать. Трудилась в основном продавцом на рынке. Тогда же и познакомилась с будущим отцом своих детей, он на тот момент недавно освободился из мест лишения свободы. Жить было негде: своего жилья у них не было, а мама Регины строила свою семью с новым мужем, и они уже воспитывали ее младшего братика.

Когда родилась первая дочь Маша, Регина с мужем уехали в деревню. Проживали у родственников, где завели хозяйство и нашли временные подработки. На тот момент они уже не употребляли наркотические вещества некоторое время, но муж начал сильно пить и избивать Регину. Она решила забрать дочку и сбежать от него к маме.

К ней снова вернулись пагубные привычки. Но ее мир окончательно рухнул когда у нее забрали первую дочку — Машу. Сейчас Регина осознает, что виновата во всем сама, но тогда она не понимала, как ей поступить, чтобы закрыть эту дыру в сердце.

У нее не было четкого плана, не было знаний, была только цель — вернуть дочь. Спустя некоторое время и множество усилий ей это удалось.

Когда Регина забеременела во второй раз, оказалось что ждёт двойняшек. Она жила с мамой, в небольшом доме, который периодически затапливало, и он находился в аварийном состоянии. Регина прекрасно понимала, что принести малышек после рождения ей некуда. Социальная защита предложила некоторое время пожить в Кризисном центре для женщин, в котором Регина провела 1,5 месяца. Понимая, что ей и ее детям необходимо свое жилье, женщина на материнский капитал решила купить дом в деревне, в которой раньше жила. Но когда девочкам исполнилось 9 месяцев, их забрали органы опеки и попечительства.

Благотворительный фонд «Облака»

Этот день она запомнила навсегда. Тогда она жила в деревне и приехала с дочками к маме, чтобы собрать необходимые документы и справки для покупки дома. Она понимала, что любое ее неверное действие может ее скомпрометировать, поэтому отчитывалась перед опекой за каждый свой шаг: куда пошла, зачем и на какое время. Так как в этот день шел сильный снег, Регина не стала брать девочек с собой, а оставила с мамой дома.

Одна из девочек родилась с ВИЧ, и ей был необходим постоянный осмотр педиатра. Врач пришел в тот момент, когда Регины не было дома и, сочтя условия проживания непригодными для детей, забрал их в инфекционное отделение. Регине разрешили видеть их раз в неделю по 20 минут. А в один из дней, когда она пришла навестить девочек, ей сказали, что их отправили в дом малютки в Бийск.

Дальше все как в тумане: месяцы ожидания, решение суда о лишении родительских прав, отчаяние и борьба за детей.

За то время, что девочки находились в доме малютки, Регина продолжала их навещать и выплачивать алименты на их содержание. Не всегда получалось делать это регулярно, т.к. тогда она еще вставала на ноги, но по возможности часть суммы она перечисляла. В настоящее время все обязательства Регины по выплате алиментов исполнены.

Регина не оставляла цель вернуть девочек, и навещала их в доме малютки. Когда в очередной день рождения дочек женщина снова собралась приехать, ей сообщили, что девочек 2 месяца как забрали. Куда и кто — не могли сказать. Позже Регина узнала, что девочек взяла семья из Новосибирска.

И она начала действовать. Регина устроилась на постоянную работу, развелась с мужем, ее семья получила сертификат на дом с выделенной долей для Регины и ее детей, и в 2019 году ее сняли с наркологического учета со стойкой ремиссией.

Она не скрывает факт своей зависимости. Это часть ее жизни. Та часть, с которой она попрощалась навсегда.

Теперь пришло время возвращать девочек.

Благотворительный фонд «Облака»

Регина собрала необходимые документы и подала исковое заявление на восстановление в родительских правах в суд первой инстанции. Кировский районный суд полностью удовлетворил иск и постановил передать ей детей. В решении суда не прописан срок, в течение которого девочек должны были передать матери. Именно тогда их ждала волнительная первая встреча, чтобы девочки немного адаптировались.

Девочки отреагировали на встречу с Региной неоднозначно, и это понятно, ведь они большую часть жизни провели с новой семьей и мамой считают ту женщину, которая находилась это время с ними рядом. Но стоит ли обесценивать ту, которая все это время боролась за своих детей сама с собой.

После встречи опекуны девочек подали апелляционное заявление в суд второй инстанции, которое им удовлетворили.

Именно так начался долгий путь Регины по возврату дочерей с исковыми заявлениями, ходатайствами и экспертизами.

В настоящее время девочек удочерила другая семья, и Регина пока не может их вернуть. Но она не готова сдаваться, и планирует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Во всех юридических нюансах ее консультирует юрист, которого наняла Регина. Но услуги адвоката стоят немало, и поэтому она обратилась к нам за юридической поддержкой. С нашей стороны мы помогли ей составить 2 заявления на выдачу судебных актов по делам, рассмотренным судами и заявление в прокуратуру на предоставление информации по факту выявленных нарушений законодательства.

Сложно в этой ситуации встать на чью-то сторону. С одной стороны приемные родители — семейная пара, которая готова открыть двери своего дома и свои сердца приемным детям, с другой — биологическая мама, которая носила девочек под сердцем и которая делает все, чтобы снова вернуть их.

Да, оступиться легко. Начать выстраивать свою жизнь заново — гораздо сложнее. У Регины это получается.

В фонде «Облака» 15 семей, которые столкнулись в своей жизни с ситуациями, в которых им может помочь только квалифицированный юрист. Для того, чтобы ни на минуту не останавливалась помощь, нам необходима ваша финансовая поддержка.

Мы объявляем сбор на 30 000 рублей на программу комплексной консультационной поддержки подопечных семей фонда.

Эта сумма пойдет на заработную плату юриста, оплату госпошлин, экспертиз и других судебных издержек.

Перевести пожертвование прямо сейчас вы можете по реквизитам ниже , в сообщении напишите , пожалуйста: «Юридическая помощь» На сайте https://fondoblaka.com — Кнопка «ПОМОЧЬ»

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 100» ( вместо цифры ставите вашу сумму), назначение платежа «на лекарства»

вместо цифры ставите вашу сумму), назначение платежа «на лекарства» Серез приложение сбербанк-онлайн: вкладка «платежи"/пишем фонд «Облака"/вводим свои ФИО и сумму/сумма списывается после подтверждения сразу на счет фонда.

Информация действительна на момент публикации.