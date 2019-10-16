Бортпроводники рассказали о своем секретном правиле

В авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, сообщает Express.

Самое главное правило — ни в коем случае нельзя принимать чаевые от пассажиров.

Обеспечение комфорта и безопасности пассажиров — обязанность членов экипажа, прокомментировал запрет представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл. И сравнил работу стюардессы с работой пожарного или полицейского, пишет .

Запрет на получение чаевых касается только денежных вознаграждений, поэтому принимать небольшие подарки, вроде сувениров или шоколада не возбраняется.

Стюардессам приятно получать даже символические презенты, поэтому у пассажиров, которые их дарят, больше шансов на особое внимание во время полета, пишет mail.ru.

Однако из правила о запрете на чаевые есть и исключения. Так, вместе со снеками на рейсах американской Frontier Airlines пассажирам вручают карточку с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.