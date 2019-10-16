Бортпроводники рассказали о своем секретном правиле

Самое главное правило — ни в коем случае нельзя принимать чаевые от пассажиров.
Обеспечение комфорта и безопасности пассажиров — обязанность членов экипажа, прокомментировал запрет представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл. И сравнил работу стюардессы с работой пожарного или полицейского, пишет РИА Новости.
Запрет на получение чаевых касается только денежных вознаграждений, поэтому принимать небольшие подарки, вроде сувениров или шоколада не возбраняется.
Стюардессам приятно получать даже символические презенты, поэтому у пассажиров, которые их дарят, больше шансов на особое внимание во время полета, пишет mail.ru.
Однако из правила о запрете на чаевые есть и исключения. Так, вместе со снеками на рейсах американской Frontier Airlines пассажирам вручают карточку с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.