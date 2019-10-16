Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Бортпроводники рассказали о своем секретном правиле

В авиакомпаниях действуют разные правила и ограничения для стюардов, сообщает Express.

Самолет.
Самолет.
СС0

Самое главное правило — ни в коем случае нельзя принимать чаевые от пассажиров.

Обеспечение комфорта и безопасности пассажиров — обязанность членов экипажа, прокомментировал запрет представитель американской ассоциации бортпроводников Кори Кадвелл. И сравнил работу стюардессы с работой пожарного или полицейского, пишет РИА Новости.

Запрет на получение чаевых касается только денежных вознаграждений, поэтому принимать небольшие подарки, вроде сувениров или шоколада не возбраняется.

Стюардессам приятно получать даже символические презенты, поэтому у пассажиров, которые их дарят, больше шансов на особое внимание во время полета, пишет mail.ru.

Однако из правила о запрете на чаевые есть и исключения. Так, вместе со снеками на рейсах американской Frontier Airlines пассажирам вручают карточку с указанием возможного размера денежного вознаграждения для экипажа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость